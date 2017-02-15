〈台北都會〉北投溫泉水費漲 業者成本多17％

2017-02-15

〔記者郭安家、黃建豪／台北報導〕今年起，北投溫泉水費也漲價，台北自來水事業處估計，溫泉旅館業者水費也將增加十七％，雖然北水處去年與業者開過說明會，不希望業者藉機將水費反映在消費者身上，但有業者坦言，短期雖無漲價計畫，但預估兩、三年後將會調整。

北投溫泉過去分成七種（十二、十五、廿、廿四、卅、卅六及四十二釐米）不同口徑的溫泉管線，繳費後可廿四小時「用到飽」；以十二釐米口徑溫泉館為例，需繳每度一．五元水費、九元使用費（合計十．五元），如今則改繳每度廿一元水費，每度漲幅為一倍。但北水處又提供六小時、十二小時及廿四小時取水方案，換算溫泉業者水費成本增加十七％。

據了解，北水處去年已開說明會，要求業者不得趁機將水費漲價反映在消費者身上，不過，業者們也有因應作為。櫻崗溫泉會館副總經理古金城表示，櫻崗短期內並沒有調整規劃，因目前溫泉水是業者各自接水的，內政部營建署已預告未來要統一由共同管線配水，將使得用水費成本提高，但預估要花個兩、三年，屆時才會調整。