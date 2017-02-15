〈台北都會〉拖了1年多 行義路溫泉區才設污水管

2017-02-15

前年底查獲業者排污水至磺溪

〔記者黃建豪、郭安家／台北報導〕行義路溫泉區是民眾泡湯好去處，但台北市環保局自前年底即查獲溫泉餐廳業者未加裝油脂截留器、毛髮過濾等設施，直接將生活污水排至磺溪，導致溪水混有洗澡水、餿水油脂。但事隔約一年，北市工務局才決定分三階段設污水管線，目前已先埋設九百公尺污水管。

溪水稀釋 環局︰未達污染標準

台北市環保局解釋，磺溪上游出現泡沫物，是因瀑布自然產生。至於下游的污物則屬於生活污水，由於環保局污水檢測方式也需計入水流量，而這些污物經過溪水稀釋，過去檢測未達污染標準；但去年稽查隊員以目視方式，發現溫泉餐飲業者的放流管直接排放污物，曾逕行告發一千兩百元至六千元罰鍰，業者累犯則都有連續告發。

衛工處工務科長王文清解釋，該處會認為污染不嚴重，是因溫泉所在的行義路三○○巷跟四○二巷位於磺溪上游段，而環保局檢測點位於磺溪下游，經大量溪水稀釋，檢測結果會顯示磺溪未受污染。

不過，市議員汪志冰批評，業者有沒有排放污染，跟污水被稀釋是兩回事，北市府過去卻以鴕鳥心態認為污水沒有超標，就未積極處理，拖了一年多才要設置污水管，難免被外界質疑有放水之嫌。

環保稽查大隊大隊長陳沼舟補充，列管行義路溫泉業者共有二十家，其中五家歇業，實際運作仍有十五家，要求業者加裝油脂截留器、毛髮過濾設施等，並定期維護設備。

投入6千萬 分三階段設污水管

衛工處總工程司程培嘉表示，預計投入六千萬元，分三階段建設污水收集系統，包括設置污水管渠及三座加壓揚水站，目前在行義路主線埋設長達九百公尺的污水管渠，並重新鋪設柏油路面；預計二月中旬以後，會於行義路三○○巷至四○二巷設置污水管渠及三座揚水站；最後會接續辦理行義路周邊住戶的污水接管，避免污染物流入磺溪，影響河川水質。

王文清說，為避免影響當地交通及商家生意，原預計須耗費十一個月的埋管工程，僅花費五個月即提前完工。另外，衛工處也提升施工等級，採用抗腐蝕的ＡＢＳ塑膠管，避免管渠受到溫泉水的強酸侵蝕，同時延長使用壽命。

櫻崗溫泉會館副總經理古金城表示，因排放污廢水被北市府開罰已是十年前的事情，後來就花一百多萬元，陸續安裝過濾槽、油脂截留器等設備做處理；兩年前再次更新設備，同時定期接受檢查，明顯改進後就沒被罰過，未來也會配合政府將周邊排水納管。