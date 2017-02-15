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〈台北都會〉凱撒飯店群進駐新板特區 6月試營運

2017-02-15

〔記者何玉華／新北報導〕新板特區被稱為「天燈飯店」的板橋凱撒飯店群，將於六月中試營運，三個旅館品牌將提供一一三七個房間，縣民大道旁的主樓體，卅二樓將仿新加坡金沙酒店打造露天的無邊際泳池，除了提供在地就業機會，也將成為重要地標。

板橋凱撒飯店群是新北市府於新板橋車站特定區國際觀光旅館ＢＯＴ案，凱撒副總裁武祥生表示，試營運的三間飯店，一間是媲美台北市五星級飯店的凱撒旗艦店、一間是國際連鎖飯店，兩間都位於縣民大道旁，另外在中山路側，是鎖定年輕族群、強調「潮」設計的「趣淘漫旅」。

武祥生說，新北市有豐富的觀光資源，卻缺乏代表性的五星級飯店，新板特區的三間飯店將成為代表性的地標，還有堪稱新北最大規模的兩百桌宴會廳，以及卅二樓的無邊際游泳池，提供瞭望新北的視野。

凱撒除了板橋三店，台北市萬華、內湖、中崙三館也將營運，目前正積極招兵買馬，昨天在新北市政府徵才，提供六五○個基層及中高階主管職缺，根據勞工局統計，共有六六二人次參加、遞送四六四份履歷，預計錄用二七四人次，媒合率五十九％。

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  • 被稱為「天燈飯店」的板橋凱撒飯店，將在卅二樓打造無邊際游泳池，預計六月中試營運。（記者何玉華攝）

    被稱為「天燈飯店」的板橋凱撒飯店，將在卅二樓打造無邊際游泳池，預計六月中試營運。（記者何玉華攝）

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