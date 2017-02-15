〈台北都會〉等了20年 北大安置宅終完工
最快6月 可開放入住
〔記者賴筱桐／新北報導〕延宕近廿年的三峽北大安置住宅，一○四年因營造公司長鴻跳票，施工進度一度停擺，在新北市政府協調新統包團隊接續施工，終於在春節前完工。市府表示，最快六月開放入住。
民國八十六年台北縣政府推動台北大學特定區區段徵收案，擬定拆遷戶補償安置計畫，由當時三峽鎮公所辦理安置戶資格審查作業，但在縣府時期曾與安置戶在代建房屋或配售土地協調無共識，一百年市長朱立倫上任後拍板定案，由城鄉局著手規劃興建安置住宅，並於一○二年動工。
城鄉局指出，北大安置住宅為五棟十四層樓建物，房型為三房兩廳兩衛浴，客廳、餐廳及臥房強調自然通風及採光，沿三峽大學路與三樹路，留設十公尺以上步道及廣場。
26戶做社宅 只租不售
地政局區段徵收科長王耀聰表示，原本規劃三百九十六戶，扣除一戶放棄安置，另廿六戶做為只租不售的社會住宅，總計安置戶為三百六十九戶，每戶已繳納訂金，並抽籤選屋，預計四月初前簽約，一個月內完成驗屋、過戶程序，最快六月前開放入住。
交屋後可立即轉手賣
值得一提的是，承購戶當初以每坪約十三萬元成本價購買，市府未規定產權移轉年限，依據附近每坪成交行情廿五萬至卅五萬元，若交屋後立即轉手，價格翻倍，不免讓人質疑有投資炒作空間。
王耀聰則解釋，當年拆遷戶均已領取土地及建物補償費，另外興建安置住宅，承購對象僅限涉及拆遷的合法住家，其性質與合宜住宅或國宅不同，不會排擠一般民眾權益，因此未設定產權移轉年限。
安置戶盼能承租購店面
北大安置宅住戶代表陳白霞說，等了廿年，終於等到了，呼籲市府嚴格把關工程品質，另外廿六間社會住宅，盼儘早公布承租資格與條件，至於一樓廿九間店面希望不要由財團接手經營，而是訂定合理價格，讓安置戶有機會承租或承購，能在自己的家做生意；另外，安置宅對面有塊約七千平方公尺空地，建議興建活動中心、公共托育中心或老人福利設施等，造福居民。
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