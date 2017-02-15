〈北部〉設計聯結花藝 青農張智勝築夢

2017-02-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕礁溪鄉青年農民張智勝，退伍後投入花卉種植，經營園藝場，從育苗到養成都自己來，並融入設計專業，每年可產出卅五萬盆花，成為宜蘭縣花卉生產大戶，他設計的特殊花盆，還獲得經濟部標準檢驗局專利。

逾10年努力 如今年產35萬盆花

卅七歲的張智勝畢業於明志科技大學工業設計系，廿五歲退伍後，接手經營父母在宜蘭的園藝場，初期場區只有零．二公頃，主要種植先克來、麗格海棠，他用家人提供的資金與自己積蓄，投資約四千萬擴大廠區添購設備，因農業專業知識不足，花卉常死亡，曾經發生一萬多盆先克來全軍覆沒。

張智勝說，透過上網蒐集資訊，向花蓮區農改場專家學習，逐漸改善病蟲害，加上更新與添購設備，提升植物存活率，現在每年可生產卅五萬盆花，加上零星種植的觀葉植物，植栽年產量總數上看五十萬盆。

張智勝指出，他具有設計專業，很注重花卉與盆栽美感，力求完美比例，自己也設計一些特殊工具，增加花卉的品質與產量，像用種植先克來的花盆，增加盆栽排水效率，提升花的品質與生長速度，花盆也在去年獲得專利。

張智勝說，每年過年前是花卉植物需求量最大時候，由於種植精緻化，在溫室裡溫度、濕度及日照程度都可以控制，產量穩定，穩定收入深化成就感，成為他深耕園藝種植的動力。