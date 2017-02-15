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〈北部〉冰封合歡山 雪雕、霧淞驚豔

2017-02-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕合歡山自十日入夜後氣溫驟降，山區一度下探零下四度，一連多日大禹嶺至武嶺間，沿途山櫻花等植物被冰封，枝幹、樹梢、屋簷及公路護欄均掛滿冰柱，一眼望去，宛如上百件巧奪天工的冰雕飾品，令人賞心悅目。

寒流低溫加上水氣充沛，合歡山連續多日間歇性降雪，雪線還下移至海拔一千六百五十公尺，雖然雪勢不大，但從台八線中橫公路東端上山的遊客，經新白楊之後，就能看到殘雪堆積在樹枝、鐵橋及山壁上。

位於合歡山小風口至合歡山莊、武嶺一帶的冷杉樹幹，還出現各種結晶雪雕霧淞、冰珠、冰柱的美麗冰景，吸引許多遊客上山賞雪，太魯閣國家公園同步記錄下「冰封合歡山」的百景相片，上傳粉絲頁才短短二日，就已吸引七千多人按讚分享。

新城警分局合歡派出所長張文盛表示，松雪樓前的賞景廣場一片霧濛濛，能見度只能勉強看到前方約二公尺路面；他說，結冰路面自小風口處才開始，從大禹嶺管制點前已加裝雪鍊的車輛，必須行駛約四公里正常路面，雪鍊脫落卡住輪軸的狀況不少。

他強調，天氣漸回暖，目前僅剩松雪樓至武嶺約一．五公里背陽面的「水晶宮」路段路面結冰未退；洛韶工務段暫將大禹嶺管制點移至花蓮、南投交界處，同時視天候及道路狀況，或封路或限加掛雪鏈車輛通行。

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  • 合歡山小風口至合歡山莊、武嶺一帶的大樹等植物，還出現整棵都被白雪覆蓋。（太魯閣國家公園管理處提供）

    合歡山小風口至合歡山莊、武嶺一帶的大樹等植物，還出現整棵都被白雪覆蓋。（太魯閣國家公園管理處提供）

  • 太魯閣國家公園記錄「冰封合歡山」百景相片分享粉絲。（太魯閣國家公園管理處提供）

    太魯閣國家公園記錄「冰封合歡山」百景相片分享粉絲。（太魯閣國家公園管理處提供）

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