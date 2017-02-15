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〈北部〉拜年看板被拆 冬山鄉長批找碴

2017-02-15

宜縣府：已發文告知 依法執行

〔記者江志雄／宜蘭報導〕冬山鄉歡樂宜蘭年廣告及拜年看板被拆，鄉長謝燦輝認為合法設置竟遭無預警拆除，是宜蘭縣政府找碴，宜縣府建設處說，大型廣告物不管設置何處，必須申請許可並取得執照，否則視如違規，執法對象一視同仁，沒有大小眼，近期內依法清除完成。

今年歡樂宜蘭年春節連假在冬山火車站廣場舉行，主會場年節布置將展示到二二八，冬山鄉公所在縣內主要路口設置活動廣告與拜年看板，計畫本月底清除，不料，縣府前天派員拆除，讓謝燦輝、冬山鄉代會主席黃強呈等人氣得跳腳。

「手段粗魯，讓人不解！」謝燦輝說，冬山鄉歡樂宜蘭年廣告及拜年看板，經道路主管機關核准設立，況且冬山路、香南路口的看板，位於鄉立停車場用地，不影響交通及市容觀瞻，建設處貿然強拆，做法粗糙，引發地方公憤。

謝燦輝表示，本屆歡樂宜蘭年在冬山鄉舉辦，鄉公所為了維持年味而緩拆活動廣告，縣府未體恤民情，迫不及待拆除，執法動機可議。

黃強呈則說，縣府拆除廣告物，理當從北端的頭城鎮，或南側蘇澳鎮逐一執行，哪有從中間的冬山鄉拆起，別的地方還沒拆，先拆冬山鄉，針對性太強，鄉民相當不滿，他表達嚴正抗議。

建設處使用管理科說明，縣府在每年元宵過後，依例拆除縣內年節大型看板，本月初發文各鄉鎮市公所，言明限期若未處理，將由縣府代執行。

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  • 冬山路、香南路口的拜年廣告已被拆除。（記者江志雄攝）

    冬山路、香南路口的拜年廣告已被拆除。（記者江志雄攝）

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