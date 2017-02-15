〈北部〉違規農舍政策轉向 宜環團抗議
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣環保聯盟質疑代理縣長吳澤成對於違規農舍政策轉彎退縮，表達不滿與嚴正抗議，強調縣府如果繼續向違法退讓，不排除發動大規模抗議行動；吳澤成表示，沒有棄守，更無鬆綁。
代理縣長：導正不當作法
吳澤成說，用房屋稅加價方式遏止違規農舍，讓違規者以為繳了稅就變成合法，這是誤導又不當做法，房屋稅應該按照構造、折舊率、地段率計算，非農用有相關的法規處理，如果大家擔心執行力道不足，縣府會再檢討加強。
吳澤成接掌代理縣長後投下震撼彈，宣佈取消違規農舍房屋稅加價，盼導正執行面的偏差，引起農民反彈，環團也跳出來質疑縣府棄守農地農用價值。
宜蘭縣環保聯盟指出，違法農舍稽查機制始終未建立，執法效率不彰，縣府應明定查核機制、頻率，明確列舉違規樣態，全面稽查現有七千多戶農舍，優先裁罰違規經營民宿、餐廳、工廠使用者，已列管違規者，如果未在期限內改善，依違反都市計畫法或區域計畫法，連續開罰六萬到三十萬元，直至改善為止。
聯盟說，農地農用政策無論依法課徵房屋稅或地價稅，還是依區域計畫法、都市計畫法依法行政，不容許絲毫鬆綁，若主政者與若干議員一再向違法投機業者、土地炒作者靠攏退讓，聯盟不排除聯合縣內公民團體抗議。
宜蘭縣政府去年針對農發條例89年1月修正後，取得建照、農業用地未做農業使用的農舍加價房屋稅，而未作農業使用的樣態包含違規填土、蓋圍牆、庭園造景及未經容許就自行加設擋土牆等。
加價標準為，未作農業使用土地面積扣除合法農舍或資材室第一層面積後，違規達到一千平方公尺到兩千平方公尺者，依原適用單價加價一倍，達二○○一平方公尺到三千平方公尺者，加價二倍，達三○○一平方公尺以上者，加價三倍。
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標題：〈北部〉違規農舍政策轉向 宜環團抗議
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