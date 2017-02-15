〈北部〉畫作是我的孩子 越籍失學生揮灑自信

2017-02-15

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市文英國中國三生鄭桂英小學二年級迷上漫畫，從此每天都一定要拿起筆具畫上幾筆，三年前從越南搬至台灣與父母同住，因沒身分證至此失學，只能在家照顧祖母。文英國中校長鍾萬煋了解此事，協助她繼續學習繪畫創作，已累積上千幅原創動漫作品。

去年九月，鍾萬煋家訪校內另一名學生時，發現住在附近的鄭桂英搬來台灣已有三年，卻因語言隔閡，沒身分證導致無法入學，得知她喜歡畫畫，認為若不幫忙安排就學，恐埋沒了她的才華。

先拿起鉛筆細緻描畫腦海中天馬行空的人物，接著用水彩幫他們增添色彩，鄭桂英專注眼神盯著空白紙張，不到一小時便完成畫中男、女主角的故事。

鍾萬煋說，鄭桂英的父母為越南人，多年前為生計到台灣打拚，四處當臨時工，三年前帶她來台，家中經濟狀況不佳，無法讓她購買好的筆具盡情揮灑，但她每天仍堅持要畫上幾筆，雖然中文表達不流利，仍盡力分享每幅獨一無二的創作，要她選出最滿意的作品，她則說，「每一幅都像是我的孩子，無法選。」 還直說以後要當位漫畫家。