| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉畫作是我的孩子 越籍失學生揮灑自信

2017-02-15

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市文英國中國三生鄭桂英小學二年級迷上漫畫，從此每天都一定要拿起筆具畫上幾筆，三年前從越南搬至台灣與父母同住，因沒身分證至此失學，只能在家照顧祖母。文英國中校長鍾萬煋了解此事，協助她繼續學習繪畫創作，已累積上千幅原創動漫作品。

去年九月，鍾萬煋家訪校內另一名學生時，發現住在附近的鄭桂英搬來台灣已有三年，卻因語言隔閡，沒身分證導致無法入學，得知她喜歡畫畫，認為若不幫忙安排就學，恐埋沒了她的才華。

先拿起鉛筆細緻描畫腦海中天馬行空的人物，接著用水彩幫他們增添色彩，鄭桂英專注眼神盯著空白紙張，不到一小時便完成畫中男、女主角的故事。

鍾萬煋說，鄭桂英的父母為越南人，多年前為生計到台灣打拚，四處當臨時工，三年前帶她來台，家中經濟狀況不佳，無法讓她購買好的筆具盡情揮灑，但她每天仍堅持要畫上幾筆，雖然中文表達不流利，仍盡力分享每幅獨一無二的創作，要她選出最滿意的作品，她則說，「每一幅都像是我的孩子，無法選。」 還直說以後要當位漫畫家。

廣告
  • 頭份市文英國三生鄭桂英（左二）立志要當位漫畫家。（記者許展溢攝）

    頭份市文英國三生鄭桂英（左二）立志要當位漫畫家。（記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園地檢署新大樓落成 三月一日起新址洽公

桃園地檢署將告別四十四年老舊廳舍，從十八到廿八日進行搬遷工作，桃檢表示，搬遷期間內勤、外勤、專案、收狀等業務仍於舊址運作，預計三月一日早上八…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：〈北部〉畫作是我的孩子 越籍失學生揮灑自信


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.