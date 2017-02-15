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〈北部〉頭份冒牌稽查員詐罰金 攤商別上當

2017-02-15

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中山市場連日來都有攤販反映，有號稱苗栗縣政府稽查人員拿著一台機器，向他們隨機抽查青菜等食品是否有農藥殘留，還要求開罰三萬元。苗縣府衛生局強調，稽查員稽查時會出示識別證，有農藥殘留最低罰金是六萬元而非三萬元。頭份警分局表示，假借他人名義詐騙，最高可處五年有期徒刑。

有民眾指出，這幾天在市場發現有人佯裝政府稽查員，向多個攤販隨機抽查食品，謊稱有農藥殘留要開罰三萬元，不配合就會送驗判重刑，嚇得有些攤販直接付錢了事。

苗縣府衛生局食品衛生科長張予緁說，每月除配合中央專案進行各項食品稽查，縣府也會針對地方農產品及高風險食品抽查檢驗，每次出動抽查至少都會派兩名稽查員，會穿上背心、配戴識別及稽查證，攤商若仍有疑慮可撥打電話至衛生局確認。

張予緁表示，每次稽查地點不特定、不分類別，如攤販販賣食品有疑慮，不會第一時間開罰，一切依法行政，還需帶回檢驗，並約訪攤販，確認檢驗超標、明顯違法，才會開立處分書，檢驗出有農藥殘留者，處最低六萬元、最高兩億元罰金。

頭份市公所表示，攤販如遇詐騙情況，會協助通報處理；頭份警分局呼籲民眾如察覺有異，應立即報警處理。

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