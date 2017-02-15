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〈北部〉楊盛敏：黑道入黨有何不可 黨內反彈

2017-02-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨將於五月改選黨主席，日前傳出有三百多名黑幫背景人士集體入黨；對此，桃園市黨部主任委員楊敏盛昨發表「黑道入黨有何不可 」的文章，強調「黑道入黨，只要程序正義，有何不可？」對此，桃園市議會國民黨團書記長徐玉樹直搖頭說，民眾觀感很重要，國民黨要注意形象、提高民眾信賴才是。

這篇文章於國民黨桃園市黨部LINE群組發布，文章署名「楊敏盛」，內容提到：「台灣社會多元，有白道有黑道，白道有壞人，黑道也有好人，不論白道、黑道，只要未經法院判決褫奪公權，任何人都可以參政享有選舉、罷免權利，黑道入黨，只要程序正義，有何不可？」

文中也提及，政黨間良性競爭就像經營企業一樣，以產品贏得消費者青睞，認同政黨民眾就繳交黨費，應該視同政治獻金抵稅；另建議適度調升黨費，既可防堵人頭黨員問題，又可健全政黨財務，使黨務運作回歸正道，讓扒糞、吐槽、比爛、抹黑走入歷史，這樣的民主才有價值。

徐玉樹認為，楊敏盛的說法陳義過高，畢竟民眾的觀感是不會等法律判決的，讓三百多個黑道人士同時入黨，只會讓民眾將國民黨與黑道畫上等號、貼標籤，對黨的傷害很大。

民進黨桃園市黨部主委呂林小鳳說，民進黨對於黨員入黨有排黑條款，「黨員入黨辦法」明定，涉及刑事案件者皆不能入黨，且黨職、公職選舉亦有排黑條款明文規定。

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  • 楊敏盛發布「黑道入黨有何不可」文章，在黨內引發爭議。（摘自網路群組）

    楊敏盛發布「黑道入黨有何不可」文章，在黨內引發爭議。（摘自網路群組）

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