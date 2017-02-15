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〈北部〉開出9.5億威力彩頭獎 投注站分享喜氣

2017-02-15

〔記者李容萍／中壢報導〕是你中獎？前晚開出威力彩頭獎，終結連廿七摃，高達九億五千餘萬元的威力彩頭獎，由一注獨得所有獎金，獎落桃園市中壢區莊敬路「招鑫來彩券行」，年僅廿六歲的女店長鄒思敏，昨一早張貼狂賀開出頭獎的大紅海報，投注站一整天買氣更旺，她也拿出糖果請客分享喜氣。

前晚開出的頭獎金額九億五千餘萬元是今年為止最高獎金，也是第四屆公益彩券開賣以來第八高獎金；而已經營八年的「招鑫來彩券行」，去年曾開出今彩五三九的頭獎，並刮出一百萬元大獎，在中壢區的投注站買氣頗旺，讓鄒思敏和另一名代理人忙翻了，但也「樂透了」。

鄒思敏說，投入經營投注站已經二年多，投注站幾乎三百六十五天都開門，沒有假日，自己雖有排休，但春節期間是投注站買氣最旺的時候，能不休就儘量少休，雖然得犧牲連假到投注站幫忙，但看到投注站業績成長，前晚還開出超級大獎，除大大祝福那位中獎幸運兒，自己也沾沾喜氣，很有成就感。

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  • 中壢招鑫來彩券行開出九．五億威力彩頭獎，女店長鄒思敏昨張貼祝賀紅色大海報。 （記者李容萍攝）

    中壢招鑫來彩券行開出九．五億威力彩頭獎，女店長鄒思敏昨張貼祝賀紅色大海報。 （記者李容萍攝）

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