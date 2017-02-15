〈北部〉不畏情人節「諸事不宜」 108對訂終身

2017-02-15

〔記者謝武雄、鄭淑婷／桃園報導〕昨天是西洋情人節，在農曆上雖是諸事不宜，但桃園市共有一○八對辦理結婚登記，最特別的是，中壢戶政受理一對男同性伴侶註記，年約二、三十歲的兩人穿著正式，辦理手續時顯得靦腆，雖然目前法令並未開放同性結婚，戶政工作人員都給予無限祝福。

桃園市十三個戶政事務所，以桃園區廿六對最多，中壢區廿三對、龍潭區十一對，其他戶政都是個位數，新屋、復興則無人登記，八德戶政為新人設置結婚登記專櫃，並準備巧克力、喜糖祝福新人，選在這天登記的卅歲詹子緯及卅三歲詹韻琦，高中時期因工作認識，後因男方追求從去年開始交往，兩人決定在情人節登記結婚，邁入人生另一個階段，女方與婆婆過去還是同事，男方表示，決定結婚後各方面都變得很順遂，女方笑稱是因自己有旺夫運，兩人已有愛的結晶。

卅七歲許哲堯與郭雅菁從高中時期就交往，認識長達廿二年，期間因念大學及男方當兵、出國念書等因素分手兩次，七年前兩人再度交往並認定彼此，同樣選在情人節互許終身，男方表示，兩人在元智大學附近經營滷味攤，除了是人生伴侶，還是事業上好夥伴。