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〈北部〉桃園地檢署新大樓落成 三月一日起新址洽公
2017-02-15
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署將告別四十四年老舊廳舍，從十八到廿八日進行搬遷工作，桃檢表示，搬遷期間內勤、外勤、專案、收狀等業務仍於舊址運作，預計三月一日早上八點起，所有業務正式轉移到新址辦公，原本四散的第二辦公室執行科、觀護人室等單位，亦會一併遷移到新址辦公，洽公民眾屆時不要跑錯地方了。
桃檢表示，舊辦公廳舍於六十二年興建，隨著經濟發展、人口增加，桃檢訴訟案件逐年成長，編制及員額連帶擴編，舊辦公廳舍已無法因應業務量增長，經行政院核准興建地下兩層、地上十層的鋼筋混凝土辦公廳舍，於一○○年四月底開工，去年十二月中完工。
桃檢表示，新廳舍屬於多功能大樓，結合刑事偵查、執行、保護管束、贓物及檔案存放，過去分散在桃園區成功路三段、虎頭山下的第二辦公室執行科、觀護人室，將一併遷移到新址辦公。
桃檢新大樓位於桃園區正光路八九八號，電話總機（○三）二一六○一二三，服務中心分機一○五七～一○六○，桃檢表示，搬遷期間部分業務仍在舊址運作，預計三月一日早上八點起正式在新址辦公。
自行開車的民眾，從國道二號南桃園交流道下，直行大興西路左轉正光路即可抵達；免費公車可搭「埔子紅線」，於國際路二段「亞洲高球場」站下車，步行三分鐘即達，另可搭「埔子藍線」於永安路「中埔國小」站下車，步行八分鐘即達。
民眾也可在桃園火車站後站及內壢復興宮，搭乘統聯客運「一六八號」公車到「新地方法院」站牌下車，站牌未來將更名為桃園地檢署站。
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桃園地檢署新大樓落成 三月一日起新址洽公
桃園地檢署將告別四十四年老舊廳舍，從十八到廿八日進行搬遷工作，桃檢表示，搬遷期間內勤、外勤、專案、收狀等業務仍於舊址運作，預計三月一日早上八…
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