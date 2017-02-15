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〈北部〉踏勘八通關越道 寫布農族史觀
2017-02-15
12人組隊南安出發
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「祖靈正在等我們回去！」玉山國家公園轄內過去為布農族傳統領域，花蓮卓溪鄉布農族人組十二人踏勘隊，昨由八通關越道路東端的南安出發，預計十天徒步走完一百二十五公里越嶺道路，沿途拜訪舊社遺址、紀念碑，以布農族角度重寫紀錄，更期盼能發展「登山經濟」。
卓溪鄉布農族人以巒社群為主，這次專案向玉山國家公園申請探勘，昨一早展開十天的八通關越道路踏勘，沿途經瓦拉米、抱崖、大分、意西拉、托馬斯、米亞桑、大水窟、中央金礦、觀高，十三日抵達南投東埔登山口。
出發前舉辦祈福儀式，中正部落頭目林水源準備豬肉、米酒，以傳統儀式祈福、希望祖先保佑平安，探勘隊員也一一以手指蘸酒撒向地面，對山靈祖先表達敬意，也有牧師主持基督教祈福。
記錄路況修繕參考
卓溪鄉長呂必賢說，日治越嶺道沿途都是日本人戰死碑，缺乏有關布農族人的犧牲與反抗的歷史；踏勘隊伍由資深布農嚮導高螢山擔任總領隊，包括玉管處巡山員高忠義、布農族作家Salilan Takisvilainan及多位高山協作員，沿途進行影像、文字紀錄，將為八通關越道路寫下屬於布農族的史觀，同時紀錄越嶺道路況，做為後續道路修繕參考。
廿六歲的年輕隊員邱楷育表示，會好好學習，傳承文化；五十五歲資深協作員高新興走過五次八通關全段，他說，每次走這段路都很激動，「感覺祖靈正在路上等候我們」，故事「寫幾百本書都寫不完」。
玉管處巡山員高忠義指出，大分到托馬斯段路況較差，都是坍方崩壁，隊員須冒險通過峭壁，希望探勘出好走的路，以利後續登山、遊客通行。
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