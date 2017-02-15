〈北部〉花蓮爭原博館 選址評委：文化深度不夠

2017-02-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕國立原住民博物館在馬政府時期原考慮落腳新北市，經立委蕭美琴爭取，新政府上台後重新選址，包括花蓮等八縣市都在搶。原民會選址評估小組昨到花蓮勘查，提出缺乏公共運輸、藝術人文深度不夠等四項質疑，希望縣府能強化博物館規劃案的文化深度。

選址評估小組由原民會副主委汪明輝擔任召集人，學者專家浦忠成、羅孝賢、李莎莉、林志興等人任評估委員，現勘預定基地秀林鄉水源村舊東方夏威夷。

評委們聽取縣府簡報後，認同花蓮位址景色絕佳、跨局處計畫整合等正向意見，但也提出四項質疑，包括沙婆礑溪河道是否會變遷危及基地；博物館規劃未串連在地藝術文化資源、藝術人文深度，未達國際型博物館高度；公共運輸不便捷；舊東方夏威夷結束營運原因有無可能重演。

縣長傅崐萁說，沙婆礑溪河道無遷變疑慮，後續將整合在地藝術家串聯在地文化特色，並新增公共運輸路線，強化民眾參訪便利性。

傅崐萁強調，花蓮縣是全國原住民人口比例最多的縣分，二○七個原民部落，每年逾二百場慶典，尊重並培植部落文化深根發展，重視世代傳承，最能彰顯原民博物館的特色。

蕭美琴去年三月在立院質疑，馬政府把原博館設在新北是脫離原鄉，新政府上任後重新選址。蕭美琴認為，原博館以都市人口多而直接排除花東地區是錯誤的，嚴重弱化與土地、文化情感的連結，考量均衡地方發展，讓原博館落腳花蓮可強化族人歷史認同，讓部落的年輕人有機會回到自己的土地。

原民處長陳建村說，原博館蓋在都會區「如一把鹽巴撒向大海」，花蓮除了原民人口最多，近代原住民族重大歷史事件多發生在花蓮，若能落址花蓮，將能促進文化產業蓬勃發展。