| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉97路公車繞路 苑裡公所建議轉乘

2017-02-15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所去年爭取台中市九十七路公車路線延駛至苑裡鎮，更邀請台中市長林佳龍前來苑裡鎮風光主持通車典禮。不過，有苑裡鎮民反映，九十七路公車常須繞路行經大甲區日南市區，相對費時，希望公所能爭取其他路線公車，讓鄉親更方便。

苑裡鎮公所則指出，由於台中市公車延伸至苑裡鎮，屬於跨縣市服務，台中市政府每年因此也須補貼公車業者，要再度爭取其他路線公車行經苑裡鎮，仍須研議。

苑裡鎮公所建議民眾，原本爭取公車路線用意是考量方便鎮內龍德家商與國立苑裡高中學子上下學和在大甲區幼獅工業區上下班民眾通勤需求。針對部分鎮民希望能有公車直達台中市區或是海線醫院，苑裡鎮公所建議民眾可考量採取轉乘方式，搭乘九十七路公車後在大甲區轉搭其他路線公車，公所將整理相關資訊提供民眾參考。

部分苑裡鎮民指出，由於九十七路公車會繞經日南，相較之下不如自己開車或是搭火車比較方便，有的學生怕上學遲到因此還是選擇不搭公車。

不過，也有鎮民認為，九十七路公車延駛到苑裡屬於跨縣市服務，「有總比沒有好」，畢竟本來就不是屬於苗栗縣路線公車，公車補貼也是台中市政府負擔，不應要求太多。

廣告
  • 九十七路公車繞路惹怨，苑裡公所建議民眾可嘗試轉乘。 （記者蔡政珉攝）

    九十七路公車繞路惹怨，苑裡公所建議民眾可嘗試轉乘。 （記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園地檢署新大樓落成 三月一日起新址洽公

桃園地檢署將告別四十四年老舊廳舍，從十八到廿八日進行搬遷工作，桃檢表示，搬遷期間內勤、外勤、專案、收狀等業務仍於舊址運作，預計三月一日早上八…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：〈北部〉97路公車繞路 苑裡公所建議轉乘


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.