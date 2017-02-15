〈北部〉97路公車繞路 苑裡公所建議轉乘

2017-02-15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公所去年爭取台中市九十七路公車路線延駛至苑裡鎮，更邀請台中市長林佳龍前來苑裡鎮風光主持通車典禮。不過，有苑裡鎮民反映，九十七路公車常須繞路行經大甲區日南市區，相對費時，希望公所能爭取其他路線公車，讓鄉親更方便。

苑裡鎮公所則指出，由於台中市公車延伸至苑裡鎮，屬於跨縣市服務，台中市政府每年因此也須補貼公車業者，要再度爭取其他路線公車行經苑裡鎮，仍須研議。

苑裡鎮公所建議民眾，原本爭取公車路線用意是考量方便鎮內龍德家商與國立苑裡高中學子上下學和在大甲區幼獅工業區上下班民眾通勤需求。針對部分鎮民希望能有公車直達台中市區或是海線醫院，苑裡鎮公所建議民眾可考量採取轉乘方式，搭乘九十七路公車後在大甲區轉搭其他路線公車，公所將整理相關資訊提供民眾參考。

部分苑裡鎮民指出，由於九十七路公車會繞經日南，相較之下不如自己開車或是搭火車比較方便，有的學生怕上學遲到因此還是選擇不搭公車。

不過，也有鎮民認為，九十七路公車延駛到苑裡屬於跨縣市服務，「有總比沒有好」，畢竟本來就不是屬於苗栗縣路線公車，公車補貼也是台中市政府負擔，不應要求太多。