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〈北部〉國民黨新竹市長民調 4人都輸林智堅
2017-02-15
〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨新竹市黨部在農曆過年前一月十二日、十三日和十四日舉行下屆市長選舉第一次內部預選民調，民調結果已出爐，參與民調的四人都認為民調結果不差，但也透露若對比現任市長林智堅，四人民調都不理想，四人都說有繼續努力空間，也會把接下來的兩次民調都走完，期許營造黨的團結。
國民黨部主委廖陳邦說，已將民調結果給四名參與預選民調的黨內同志，包括現任市議員林耕仁、鄭正鈐及前市長許明財、前立委呂學樟。
廖陳邦以跑步比喻，第一次預選民調只是起跑，是做為各參與預選民調者的參考數據，並提供參與民調者自我評估，至於應該進步或加強衝刺的部分，就要看四月份及八月份的第二次和第三次民調結果。
廖陳邦說，此次預選民調是以四名參與者進行政黨對比和黨內互比，結果如何僅做為參與者參考及努力的方向，黨部不會對外公佈，期許營造黨的團結和諧。
國民黨副主席吳敦義昨到新竹市眷村票倉搶攻黨主席選票，包括參與黨內市長選舉預選民調的市議員林耕仁、前市長許明財和前立委呂學樟都出席增加曝光率，三人對第一次預選民調結果都顯出自信心，都說自己的民調數據還不錯，但在「政黨對比」項目，國民黨四人對上現任民進黨籍市長林智堅都還有努力空間，因此不會掉以輕心，會以拉近與林智堅的民調數據做為努力目標。
參與預選民調的四人強調，一月份的預選民調只是剛開始，接下來還有兩次預選民調，期許透過良性及公平競爭，凝聚黨內共識。
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