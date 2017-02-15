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〈北部〉機場捷運 明起開放自由試乘
2017-02-15
〔記者李容萍／中壢報導〕機場捷運試營運，今天是開放團體試乘的最後一天，明天起至三月一日開放民眾自由試乘；怡仁愛心基金會趕上團體試乘熱潮，昨天帶著一群平均年齡八十歲的長輩，體驗機捷的無障礙小旅行。
市長鄭文燦表示，機捷從明天起至三月一日開放自由試乘，試乘時間為每日上午八點至下午四點，民眾無需預約，只要到全線廿一個捷運站現場排隊抽取當日試乘號碼牌（一人限領一張，六歲以下孩童免票證），憑號碼牌蓋站戳即可進出各站自由搭乘直達車與普通車。
試乘期間，各站發放號碼牌時間為上午七點四十分、九點四十分、十一點四十分及下午一點四十分共四個時段，預計每日發放二萬張號碼牌；此外，從明天開始，民眾也可於機捷A1台北車站辦理預辦登機、行李託運服務。
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