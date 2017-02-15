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〈北部〉1路公車中壢候車處 重整地鋪平

2017-02-15

增照明供座椅

〔記者李容萍／中壢報導〕往返桃園、中壢的一路公車，中壢首發車的中壢候車處二月六日從中壢火車站站前總站移到二百公尺外中壢分局旁後，引起民怨，經本報報導後，市府交通局著手改善，將候車處破損地面重新整地鋪平、地上劃設乘車排隊線，並增設照明裝置，提供座椅外，也請中壢警方協助將違規占用的機車清除，提供民眾更舒適乘車環境。

交通局長劉慶豐表示，一路公車是客運業黃金路線，以往常一下子來了三、四班公車，也有十幾分鐘等不到車情形，公車路線整併後，由桃園、中壢客運採聯合派車，每天從四百二十班減為三百七十班，但減班後尖峰時間仍維持三到五分鐘一班次，發車時間更平均，反而提升服務品質。

劉慶豐說，中正路正進行機場捷運A21站至A23站地下化工程，大幅縮減中正路車道空間，一路公車密集班次嚴重影響中正路的服務水準。

一路公車候車處搬遷後，經觀察已有效舒緩中正路交通壅塞。至於民眾批評新設的候車處沒有遮雨棚、也沒有廁所及休息區，交通局已針對候車環境硬體設備及機車違停進行改善，讓乘車民眾耳目一新。

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  • 1路公車中壢首發車候車處惹民怨，經本報報導後，市府交通局立即改善。 （記者李容萍攝）

    1路公車中壢首發車候車處惹民怨，經本報報導後，市府交通局立即改善。 （記者李容萍攝）

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