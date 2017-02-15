〈北部〉88條免費公車 4月起上下車須刷卡
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府每年花費三億元於十三個行政區開設免費公車，由於部分路線成效不彰，檢討後已將一○三條整併為八十八條，平均每日開出九一一班免費公車，而為進一步掌握乘車人數作為未來調整班次依據，免費公車從四月起將實施上下車刷卡措施，目前正加強宣導，鼓勵民眾使用悠遊卡、一卡通等電子票證刷卡。
被批效果不彰 今年裁併15條路線
市府交通局長劉慶豐表示，桃園市升格前，各鄉鎮市公所都有自辦的免費公車，升格後由交通局統籌，一年花上三億元經費，因部分路線或班次搭乘人數過少，引來多名市議員質詢認為，除了桃園區搭乘率較高，其他區效果不彰，要求交通局解決免費公車浮濫問題，為此市府今年起裁併十五條免費公車路線，另將於四月推動免費公車刷卡措施，民眾得刷卡才能上車。
這波免費公車路線整併，主要為調整離峰時段班次。其中以大溪區、八德區調整幅度較大，大溪區因原有路線行駛重複或與既有公車路線衝突，而進行整併；八德區則將L118、L120、L122、L125等路線調整為繞行衛福部桃園醫院及桃園療養院，L118、L119、L120、L121每日另提供一班繞行明光街與中華路。
刷卡掌握人數 做未來路線調整依據
交通局表示，免費公車四月起實施上、下車刷卡新制，主要是要取得民眾搭乘免費公車旅次、起迄點等資料，做為未來調整路線、班次的依據，屆時民眾得刷卡才能上車，若未攜帶電子票證，初期會提供代幣卡給民眾使用，新政策已從農曆年後加強宣導。
交通局說，市府已於二月六日起從台一線推動市區公車八公里買一送一政策，四月起將擴展到全市，未來將推動市區公車八公里免費，屆時，八十八條免費公車路線也將納入市區公車體系。
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