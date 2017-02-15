快訊明華園愛的波麗路台中登場
〈中部〉讓司機多休息 豐客調整賞櫻專車時間
2017-02-15
〔記者歐素美／台中報導〕蝶戀花賞櫻專車在國道發生重大意外，造成卅多人死亡，傳出可能是司機疲勞駕駛所致，豐原客運為減少司機疲勞駕駛，加上梨山地區早晚溫差大，基於安全，昨天下午公告從梨山發車的「武陵櫻花季」賞櫻專車發車及收班時間延後半小時及提前廿分鐘，讓司機可以多五十分鐘的休息時間，以減少意外發生。
豐原客運經理羅乙琪說，武陵櫻花季加開賞櫻專車，每天從梨山到武陵來回各六個班次，原本為梨山清晨六點半、七點、九點、九點半、中午十二點半、下午一點去，回程為十一點到下午五點五十分，共六班來回，今天（十五日）起則改為七點、九點半及下午一點發車；回程為十一點半、下午兩點半及五點半，同時段皆發兩班車，車班並未減少。
羅乙琪表示，開山路真的很危險，而且梨山地區早晚溫差大，基於安全才調整車班時間。
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