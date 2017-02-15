〈中部〉武陵管制牌 梨山居民怨誤導遊客

2017-02-15

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場櫻花季採總量管制，汽車沒有通行證禁止進入武陵農場，公路總局並在台七甲線沿途設置告示牌，部分遊客路況不熟，誤以為梨山也不能去，梨山地區居民質疑公路總局的告示牌，未說明管制路段為武陵農場前的中一二四線，容易造成遊客誤解，影響梨山地區整體的觀光收益，立委徐永明接獲民眾陳情，立即打電話及行文公路總局儘快改善。

梨山地區民眾投訴指出，公路總局在台七甲線泰雅大橋及牛鬥橋等沿途設立告示牌，指稱「二月十一日到二月廿八日武陵農場櫻花季，無通行證車輛禁止進入武陵農場，請改至其他地區旅遊」。

由於禁止通行的路段只有武陵農場前的中一二四線，但公路總局沒有註明，容易造成遊客誤解。

居民表示，武陵農場櫻花季是地方盛事，應該會帶來觀光效益，但武陵農場因自負盈虧，櫻花季交通管制，只是自己做自己的，根本不和地方協調，致梨山觀光未蒙其利、先受其害；還有居民痛批「武陵農場櫻花季只是圖利武陵農場，梨山人根本沒有享受到好處」。

和平區代表會副主席羅進玉表示，梨山地區旅遊景點很多，並非只有武陵農場，公路總局告示牌製作不當，嚴重影響梨山地區整體的觀光收益。武陵農場副場長李梨瑜說，農場櫻花季的輸運措施，都有找當地里長及社區發展協會理事長等開會，並非沒有與地方溝通，櫻花季期間，梨山地區及環山部落合法民宿等也都客滿，並非沒有受益。