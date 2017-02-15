〈中部〉沙鹿南勢溪湧泉活化 打造生態溪流

2017-02-15

〔記者張軒哲／台中報導〕柳川水岸煥然一新，成為廣受歡迎的新興景點，市府展開水與綠計畫，鎖定擁有天然湧泉的沙鹿南勢溪，將打造為水綠交織的生態河川，市長林佳龍十四日視察表示，市府積極整治全市河川，南勢溪工程加速辦理，盼維護這條海線文化活水，打造成民眾喜愛的親水環境。

林佳龍昨日在水利局長周廷彰及沙鹿區長李順彬陪同下，前往視察南勢溪，並聽取周廷彰簡報，市議員王立任、顏莉敏、尤碧鈴及多名里長到場，立委顏寬恒、副議長張清照、市議員楊典忠等也派代表關心。

南勢溪水質清澈，至今仍有眾多婦女到此洗衣，甚至有梧棲民眾每週開車來洗衣，是海線在地湧泉洗衣文化，當地李姓婦人表示，長年騎機車到溪畔洗衣也結交朋友，「愛死這條溪了」，期盼市府能讓南勢溪永遠有源泉活水。顏莉敏建議盡快處理污水問題；王立任則提到，此處有兩座公墓，盼能配合遷移，以利生態整治的腹地足夠。

周廷彰表示，預計在南勢溪打造生態淨水池、親水步道與生態護岸。

市長林佳龍表示，柳川整治成功引起大家注意與肯定，目前對於南勢溪的景觀環境設計規劃已完成，設計採生態工法為主，並強調能讓大家親近這條湧泉之溪，預計六月動工，可望明年二月完工。