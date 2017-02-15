| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉沙鹿南勢溪湧泉活化 打造生態溪流

2017-02-15

〔記者張軒哲／台中報導〕柳川水岸煥然一新，成為廣受歡迎的新興景點，市府展開水與綠計畫，鎖定擁有天然湧泉的沙鹿南勢溪，將打造為水綠交織的生態河川，市長林佳龍十四日視察表示，市府積極整治全市河川，南勢溪工程加速辦理，盼維護這條海線文化活水，打造成民眾喜愛的親水環境。

林佳龍昨日在水利局長周廷彰及沙鹿區長李順彬陪同下，前往視察南勢溪，並聽取周廷彰簡報，市議員王立任、顏莉敏、尤碧鈴及多名里長到場，立委顏寬恒、副議長張清照、市議員楊典忠等也派代表關心。

南勢溪水質清澈，至今仍有眾多婦女到此洗衣，甚至有梧棲民眾每週開車來洗衣，是海線在地湧泉洗衣文化，當地李姓婦人表示，長年騎機車到溪畔洗衣也結交朋友，「愛死這條溪了」，期盼市府能讓南勢溪永遠有源泉活水。顏莉敏建議盡快處理污水問題；王立任則提到，此處有兩座公墓，盼能配合遷移，以利生態整治的腹地足夠。

周廷彰表示，預計在南勢溪打造生態淨水池、親水步道與生態護岸。

市長林佳龍表示，柳川整治成功引起大家注意與肯定，目前對於南勢溪的景觀環境設計規劃已完成，設計採生態工法為主，並強調能讓大家親近這條湧泉之溪，預計六月動工，可望明年二月完工。

廣告
  • 台中市府將打造沙鹿南勢溪成為親水生態河。（記者張軒哲攝）

    台中市府將打造沙鹿南勢溪成為親水生態河。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
百年前賴和詩句 記述北港燈節情趣

台灣燈會北港燈區為見證百年前巷弄燈會盛況，邀文史工作者抄錄台灣文學之父賴和百年前描述巷弄燈會的北港竹枝詩，詩句還提及少女向媽祖訴說心事，卻被…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：〈中部〉沙鹿南勢溪湧泉活化 打造生態溪流


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.