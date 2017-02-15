〈中部〉老市長女兒 官邸重溫愛情故事

2017-02-15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第二、三屆市長林金標的女兒林秀珠，六十年前嫁給林尊賢，因曾住過市長官邸，過年前夫婦兩人前往已成歷史建物且改裝為弘道的「不老夢想一二五號」的市長官邸參觀，兩人奇特的愛情故事才被發現。弘道基金會在昨天情人節特為兩老舉辦「愛的告白」，八十二歲林秀珠深情喊「老公，我愛你」，讓八十七歲的林尊賢激動不已，深情地擁住「老婆」。

八旬老夫婦 獲邀回官邸過情人節

原台中市長官邸目前改為「不老夢想一二五號」，過年前，弘道工作人員看到兩位白髮老夫婦攜手參觀官邸，而且兩人與一般參觀者不一樣，不但走向樓梯，而且還說「樓梯跟當年沒有兩樣」，讓弘道工作人員很好奇，一問才知道，老婦人曾住因為林金標反對，曾直衝官邸二樓向林金標提親。

感動於兩老一甲子的愛情，弘道特在昨天情人節邀請兩老到市長官邸重溫舊夢，並且安排兩老進行愛的告白，林尊賢害羞說英文「I LOVE YOU」，但林秀珠則大方說「老公，我愛你」，融化了眾人的心。

林尊賢、林秀珠牽手一甲子 大方說愛

林尊賢在念台大政治系三年級時，與當時就讀台中女中一年級的林秀珠在火車站認識，林尊賢表示，「當時自己女朋友很多，不知道為什麼，就很喜歡林秀珠」。

兩人因相隔兩地，林尊賢寫很多情書，卻被市長老爸攔截，但雙方百封情書則透過妹妹們往返，林秀珠還考上台大政治系，要就近在台北交往。

但林金標認為女兒太小且都姓林，並不贊成兩人交往，林尊賢不但考上政大國際關係研究所，還考上外交官，因要被外派到菲律賓，不願意與所愛分隔兩地，決定勇敢追愛。當年，林尊賢到市長官邸，獨自衝上二樓，向市長提親，但林金標表示要等到大三的女兒畢業再說，林尊賢便外派菲律賓，而林秀珠跟父親打筆戰，最後林金標終於同意女兒休學追愛到菲律賓，但家人還是不高興，林秀珠回憶，當時家人沒有人歡送她。

林秀珠便隨著林尊賢派駐海外卅多年，曾到日本、澳洲等，昨天兩人在官邸寫下情書，林秀珠表示，謝謝先生在她年紀大一點時，同意讓她做回自己，留在台中，不用再當外交官夫人，不用再穿高跟鞋。兩人更表示，能維持六十年的婚姻，雙方要忍耐、退讓，感情才能長長久久。