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〈中部〉客語介紹景點 福龜童當導覽
2017-02-15
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉福龜國小為能讓鄉土文史與外界緊密聯結，帶領學生走訪社區景點，由學童擔任導覽解說員介紹自己家鄉，並拍攝影片放上網路與大家分享，校長賀宏偉表示，這項課程除讓孩子走讀踏查，也結合三C科技，將學習成果放上雲端，讓偏鄉學童能走入世界的舞台。
鄉土文史課 成果上雲端
「巷弄裡怎麼會有一間這麼大又這麼美的廟呢？」福龜國小學童用清晰的客家話詳細介紹故鄉的景點，除了仙佛寺，還有九佃落羽松、國姓驛站、阿婆洗衣墩、國道六號橋聳雲天，小朋友引經據典，一搭一唱，旁邊還有攝影師拍攝，就像是時下的旅遊節目，原來這是學校的鄉土文史課程。
劉姓學童表示，福龜村不僅豐富的自然生態、人文風情， 還有草莓、枇杷等好吃的農特產品，這次的鄉土文史課程真的很有趣，也能徹底認識自己生長的故鄉。
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