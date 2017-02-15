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〈中部〉妊娠高血壓 產婦急診產女
2017-02-15
老公上輩子情人提早報到
〔記者謝介裕／南投報導〕對初為人父的南投市林姓男子而言，二月十四日真是個叫人難忘的西洋情人節，因為這一天他的上輩子情人─女兒，提早來報到，且在衛福部南投醫院婦產科與小兒科團隊分工合作下，母女均安。
南投醫院表示，林姓夫婦都在南投工作，林妻已懷孕三十六週，原先打算在北部的娘家坐月子，因此產檢也都安排在北部的醫院，預產期在三月，不料，昨夜無預警破水、出血。
林妻被丈夫送到南投醫院急診時，血壓直飆到一九○mm/一二○Hg，且胎音、心跳十分不穩，胎兒甚至因臍帶扭轉情形，一度出現呼吸窘迫症狀，還好在婦產科主任陳麗琴等相關醫護人員努力下，克服種種挑戰，平安、順利誕生。
南投醫院院長洪弘昌指出，產婦在北部醫院產檢時即有妊娠高血壓的情形，妊娠高血壓可能會併發子癲前症或胎盤早剝離，導致胎兒胎死腹中的風險，提醒罹患高血壓的產婦，一定要控制好血壓，並且遵照醫師的指示飲食控制、適當運動，必要時也需以藥物治療。
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