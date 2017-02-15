| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉平地賞櫻 芬園150公尺櫻花隧道美

2017-02-15

花農張洲府搭設 免費開放

〔記者湯世名／芬園報導〕賞櫻花不必遠渡重洋到日本，也不用舟車勞頓入山，彰化縣芬園鄉曾榮獲神農獎的花農張洲府引進三十多種櫻花，經嫁接馴化，各個櫻花品種不僅在平地盛開，花期還可延續到四、五月，讓平地賞櫻花不再是夢想，遊客漫步在五公頃的櫻花園區時直呼「太美了！」紛紛搶著與櫻花拍照，熱鬧萬分。

張洲府在十多年前陸續從歐、美與日本等國家引進三十多種櫻花，從事嫁接與馴化的研究，不僅讓八重櫻、吉野櫻、富士櫻及洲府枝垂櫻等，在平地就可以怒放，更難能可貴的是，他在芬園鄉花卉休憩園區開發出廣達五公頃的櫻花園，還搭設了一座有一五○公尺長的「櫻花隧道」，免費開放讓遊客入園賞櫻，帶動芬園鄉休閒遊憩風潮，他也因此被封為「櫻花張」。

不必舟車勞頓入山 吸引遊客

目前適逢吉野櫻、洲府枝垂櫻開花季節，整個櫻花隧道內盡是粉色系的洲府枝垂櫻盛開， 遊客紛紛拿起相機拍花或自拍留念，張洲府也與遊客們分享栽種櫻花的技巧，以及各類櫻花的特性。

一名謝姓遊客說，她每年都會來這裡賞櫻，尤其是在平地就可以欣賞到盛開的櫻花，不必大老遠入山賞櫻，避免舟車勞頓，太值得了；另一名黃姓民眾則說，他們一家四口已是第三次來報到，漫步在園區，不會感覺擁擠。

張州府說，他的夢想就是種櫻花讓遊客入園賞櫻，接下來包括八重櫻、香水櫻、福爾摩沙櫻、河津櫻等櫻花都將盛開，本月十八日園區將有櫻花季活動，預計二二八連假期間，整個櫻花園的櫻花都會盛開，他還在櫻花隧道架設照明設備，夜間賞櫻別有一番風味，歡迎民眾共襄盛舉。

廣告
  • 芬園鄉花卉休憩園區櫻花隧道的櫻花盛開，粉色系花海相當美麗，吸引遊客拍照攬勝。（記者湯世名攝）

    芬園鄉花卉休憩園區櫻花隧道的櫻花盛開，粉色系花海相當美麗，吸引遊客拍照攬勝。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
百年前賴和詩句 記述北港燈節情趣

台灣燈會北港燈區為見證百年前巷弄燈會盛況，邀文史工作者抄錄台灣文學之父賴和百年前描述巷弄燈會的北港竹枝詩，詩句還提及少女向媽祖訴說心事，卻被…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：〈中部〉平地賞櫻 芬園150公尺櫻花隧道美


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.