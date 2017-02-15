〈中部〉平地賞櫻 芬園150公尺櫻花隧道美

2017-02-15

花農張洲府搭設 免費開放

〔記者湯世名／芬園報導〕賞櫻花不必遠渡重洋到日本，也不用舟車勞頓入山，彰化縣芬園鄉曾榮獲神農獎的花農張洲府引進三十多種櫻花，經嫁接馴化，各個櫻花品種不僅在平地盛開，花期還可延續到四、五月，讓平地賞櫻花不再是夢想，遊客漫步在五公頃的櫻花園區時直呼「太美了！」紛紛搶著與櫻花拍照，熱鬧萬分。

張洲府在十多年前陸續從歐、美與日本等國家引進三十多種櫻花，從事嫁接與馴化的研究，不僅讓八重櫻、吉野櫻、富士櫻及洲府枝垂櫻等，在平地就可以怒放，更難能可貴的是，他在芬園鄉花卉休憩園區開發出廣達五公頃的櫻花園，還搭設了一座有一五○公尺長的「櫻花隧道」，免費開放讓遊客入園賞櫻，帶動芬園鄉休閒遊憩風潮，他也因此被封為「櫻花張」。

不必舟車勞頓入山 吸引遊客

目前適逢吉野櫻、洲府枝垂櫻開花季節，整個櫻花隧道內盡是粉色系的洲府枝垂櫻盛開， 遊客紛紛拿起相機拍花或自拍留念，張洲府也與遊客們分享栽種櫻花的技巧，以及各類櫻花的特性。

一名謝姓遊客說，她每年都會來這裡賞櫻，尤其是在平地就可以欣賞到盛開的櫻花，不必大老遠入山賞櫻，避免舟車勞頓，太值得了；另一名黃姓民眾則說，他們一家四口已是第三次來報到，漫步在園區，不會感覺擁擠。

張州府說，他的夢想就是種櫻花讓遊客入園賞櫻，接下來包括八重櫻、香水櫻、福爾摩沙櫻、河津櫻等櫻花都將盛開，本月十八日園區將有櫻花季活動，預計二二八連假期間，整個櫻花園的櫻花都會盛開，他還在櫻花隧道架設照明設備，夜間賞櫻別有一番風味，歡迎民眾共襄盛舉。