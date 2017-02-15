| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉日月潭秘境豬哥坪 俯瞰電廠美景

2017-02-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區不分平假日都吸引許多遊客環湖遊覽，而在知名景點向山遊客中心附近，則有一處「豬哥坪」秘境，循著產業道路而上通往制高點，除可俯瞰整個台電大觀電廠宏偉全貌，沿途林相豐富，還有許多野生動物出沒覓食，堪稱潭區私房景點。

向山遊客中心附近 名稱特殊

位在向山遊客中心旁的山明橋，有座「豬哥坪」指標，其特殊地名常讓遊客摸不著頭緒，容易讓人直接聯想該處過去是否有養豬場，或是豬隻配種的場所，惟各種臆測云云，有一說則是該處因是電廠重地，平時罕有女性出入，因為「少見多怪」，久而久之才有「豬哥」之名，特殊的名稱也成為地方趣談。

當地民眾說，從指標入口到豬哥坪車程約十五分鐘，而在清晨天氣好時，站在制高點平台可見山巒間雲霧移動，翠綠山景堪稱一絕，尤其居高臨下，底下的水庫、溪流、周邊聚落全都盡收眼底，還能俯瞰整座大觀發電廠，靜靜賞景頗有偷得浮生半日閒的情趣，而幾乎置身雲端的賞景視角，媲美當下火紅的空拍，其中的刺激與震撼難以言喻。

除了賞景之外，附近還有一處農場，栽種許多溫室農作，占地廣闊成為該處的地標之一，而沿途也常見獼猴出沒、蝴蝶昆蟲等，甚至能見到老鷹捕捉蛇類的景象，鮮少人為開發造就豐富生態，亦是當地人健行踏青的私房路線。

保有原始風貌 聯外道路蜿蜒

日管處則說，豬哥坪確實是日月潭少有的秘境，低度開發讓當地孕育出豐富的生態與林相，並保有原始景觀的風情，惟當地屬於私有地，並無開發成景點的計畫，也不會特別推薦遊客前往，尤其聯外道路較為蜿蜒，會車則須多留意，民眾若要進入應注意路況，才能維護自身安全。

廣告
  • 日月潭私房景點豬哥坪秘境，居高臨下可俯瞰台電大觀發電廠，以及溪流、周邊聚落。（記者劉濱銓攝）

    日月潭私房景點豬哥坪秘境，居高臨下可俯瞰台電大觀發電廠，以及溪流、周邊聚落。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
百年前賴和詩句 記述北港燈節情趣

台灣燈會北港燈區為見證百年前巷弄燈會盛況，邀文史工作者抄錄台灣文學之父賴和百年前描述巷弄燈會的北港竹枝詩，詩句還提及少女向媽祖訴說心事，卻被…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：〈中部〉日月潭秘境豬哥坪 俯瞰電廠美景


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.