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〈中部〉日月潭秘境豬哥坪 俯瞰電廠美景
2017-02-15
〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區不分平假日都吸引許多遊客環湖遊覽，而在知名景點向山遊客中心附近，則有一處「豬哥坪」秘境，循著產業道路而上通往制高點，除可俯瞰整個台電大觀電廠宏偉全貌，沿途林相豐富，還有許多野生動物出沒覓食，堪稱潭區私房景點。
向山遊客中心附近 名稱特殊
位在向山遊客中心旁的山明橋，有座「豬哥坪」指標，其特殊地名常讓遊客摸不著頭緒，容易讓人直接聯想該處過去是否有養豬場，或是豬隻配種的場所，惟各種臆測云云，有一說則是該處因是電廠重地，平時罕有女性出入，因為「少見多怪」，久而久之才有「豬哥」之名，特殊的名稱也成為地方趣談。
當地民眾說，從指標入口到豬哥坪車程約十五分鐘，而在清晨天氣好時，站在制高點平台可見山巒間雲霧移動，翠綠山景堪稱一絕，尤其居高臨下，底下的水庫、溪流、周邊聚落全都盡收眼底，還能俯瞰整座大觀發電廠，靜靜賞景頗有偷得浮生半日閒的情趣，而幾乎置身雲端的賞景視角，媲美當下火紅的空拍，其中的刺激與震撼難以言喻。
除了賞景之外，附近還有一處農場，栽種許多溫室農作，占地廣闊成為該處的地標之一，而沿途也常見獼猴出沒、蝴蝶昆蟲等，甚至能見到老鷹捕捉蛇類的景象，鮮少人為開發造就豐富生態，亦是當地人健行踏青的私房路線。
保有原始風貌 聯外道路蜿蜒
日管處則說，豬哥坪確實是日月潭少有的秘境，低度開發讓當地孕育出豐富的生態與林相，並保有原始景觀的風情，惟當地屬於私有地，並無開發成景點的計畫，也不會特別推薦遊客前往，尤其聯外道路較為蜿蜒，會車則須多留意，民眾若要進入應注意路況，才能維護自身安全。
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