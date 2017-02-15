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〈中部〉師法舊豬舍 國小磚牆擋風又通風

2017-02-15

〔記者陳燦坤／四湖報導〕建陽國小有一堵以清水陶磚築成的圍牆，表面並非平整，多塊磚頭突出且留下縫隙，但沿海颳起東北季風，牆後卻感受不到強風威力，還相當通風，學校解釋這與傳統豬舍鏤空矮牆防風原理相同。

走進建陽國小感受到的是一股強風來襲，讓人站都站不穩，可是進入一堵造型特異的牆壁後，卻覺得這道強風竟變成微風，來訪賓客更好奇的是這堵牆面不是平整的磚牆，反而有多塊磚頭突出表面，牆面還留下不少鏤空的縫隙，充滿現代藝術美感。

校長黃瑞璋解釋，建陽國小位在沿海，每逢冬天東北季風鋪天漫地風沙來襲，師生莫不感到苦惱，於是在去年校舍改建時，與建築師賴人碩及工地主任黃明旭聊到改善問題，黃明旭開始思考減低風力，在傳統豬舍前觀察一週，想到老祖宗利用鏤空磚牆的方法可以擋風且通風，兩人開始在海邊施工。

黃明旭及賴人碩也坦言，這套工法真的不容易，磚塊疊實不難，但要鏤空難度相當高，還好不負所託，希望孩子可以安心上課。

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  • 四湖建陽國小造型奇特的擋風牆，具現代美感且適應現地環境。（記者陳燦坤攝）

    四湖建陽國小造型奇特的擋風牆，具現代美感且適應現地環境。（記者陳燦坤攝）

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