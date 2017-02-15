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〈中部〉被魚刺傷染海洋弧菌 險截肢

2017-02-15

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一名釣客被魚刺傷，當下沒流血、也不痛不以為意，隔天竟感染海洋弧菌，住院廿一天、右手差點要截肢，雲林基督教醫院一般外科醫師葉丁嘉表示，海洋弧菌感染擴散迅速、致死率高，民眾不要大意。

斗南一名年約五、六十歲釣客，上月初與友人到台西的出海口釣「黑鯛」，收獲還不錯，回家處理時不慎被魚鰭刺傷，由於過去也常被刺傷不以為意，隔天醒來右手背整個紅腫、發燒卅九度，趕緊到醫院掛急診。

醫師得知他前一天殺魚被刺傷，懷疑感染海洋弧菌，立即給予抗生素治療，細菌培養結果證實是海洋弧菌感染，一下子右手食指即潰爛嚴重，住院廿一天，且前十天做了三次清創手術，還從手臂中取神經修補手指神經，至今手指傷口仍未痊瘉，且後續還要做復健。

葉丁嘉指出，海水中潛藏許多細菌，尤其在溫熱帶海域，海洋弧菌比例相當高，除外傷可能被感染，生吃有細菌寄生的生蠔、魚蝦及貝類，加上自身免疫力不好時即可能被感染，海洋弧菌擴散速度快，嚴重可能引發敗血症死亡，民眾不要輕忽。

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  • 釣客被魚鰭刺傷感染海洋弧菌，手指差點截肢。（記者黃淑莉翻攝）

    釣客被魚鰭刺傷感染海洋弧菌，手指差點截肢。（記者黃淑莉翻攝）

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