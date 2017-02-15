〈中部〉（嘉義）大埔美51工廠趕建 明年增萬餘個頭路

2017-02-15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大埔美精密機械園區一期引進九十家廠商，目前有五十一家大興土木，進入建廠高峰期，縣府預計，明年底前都可以投入營運，可望再增加一萬多個就業機會。

90廠商明年底將全部營運

縣府經濟發展處長林學堅說，縣府自力開發的大埔美精密機械園區，訂有繳款交地後三加一年營運規定，也就是廠商取得土地後，必須在三年內設廠營運，最多延長一年，由於是從一○三年至一○四年陸續交地，業者大多趕在這兩年動工。

據統計，九十家購地廠商中，現已有二十二家營運中，三家完工正申辦工廠登記，五十一家興建廠房中，三家已提出申請建照，另有十一家正準備申請建照。

林學堅表示，大埔美一期當初以每坪土地一萬六千元至兩萬元出售，二期則是每坪土地三萬兩千元起跳，也就是漲了一倍，在土地不能轉售規定下，購地廠商應都會在期限內設廠營運，否則土地將由縣府原價買回。

經發處開發科長蘇文傑說，大埔美二期土地價格雖較一期貴一倍，但也賣得不錯，剩下的六公頃將於三月初出售，有信心完售。目前大埔美一期就業人口三千多人，預計年底可達七千人，全部營運之後逾兩萬人，屆時一、二期全部營運，將可帶動嘉義地區的繁榮發展。

林學堅指出，因應大埔美一期廠商已陸續營運，員工呈倍數成長，且二期也即將交地設廠，縣府規劃進行園區聯外道路嘉一○四線拓寬工程，完工後，往來南華、中正大學及民雄地區的交通將更為便利。