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〈中部〉嘉市國中小 下學年恢復原學區制

2017-02-15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府一○五學年度試辦全市國中、小學開放「大學區制」，學生除原學區學校，其他學校如有名額釋出，也可自行選校就讀，去年十二月市府召集學校及家長代表進行檢討，嘉義市家長協會提議中止試辦、恢復原學區制，提議在無人反對下，一致通過，教育處依會議結論，發文給各校，將自一○六學年度起恢復原學區制。

成效不如預期 大學區制喊卡

教育處統計，一○五學年度國小新生共兩千一百一十五人，其中跨學區就讀三百餘人，占總數約十六％，其餘仍就讀原學區學校。

教育處長余坤龍表示，原本就規劃大學區制試辦期為一學年，去年底檢討試辦成效，除有家長建議中止試辦，市府評估後認為，學生依戶籍所在地就學，可避免交通接送等舟車勞頓，各校已發展特色教學，大學區制成效不如預期，因而決定中止試辦。

家長︰配套措施不足無所適從

嘉義市家長協會理事長黃彥富說，去年十二月協會舉行會員大會時，多數家長認為，大學區制沒有完整配套措施，尤其不適任教師評鑑及退場機制也沒有明定標準，反而讓明星學校「強者愈強、弱者愈弱」，造成學生來源不穩定，招不到學生的學校有危機感，家長也無所適從。

黃表示，中止試辦大學區制，不代表以後不能實施新制度，建議市府在新政策執行前，能將相關配套、監督及評估成效等一併規劃。

亦有教師擔憂，去年跨區就讀新生如要轉學，或弟妹今年屆齡入學，恐造成家長接送不便。余坤龍回應說，跨區就讀學生，可依原學區制轉入原學區學校，今年入學新生則依原學區制辦理，如有特殊個案，教育處會視實際狀況處理。

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  • 嘉義市國中、小學試辦大學區制一學年「喊卡」，下學年度恢復原學區制。（記者王善嬿攝）

    嘉義市國中、小學試辦大學區制一學年「喊卡」，下學年度恢復原學區制。（記者王善嬿攝）

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