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〈中部〉《多層把關》學校建議提供簡易檢驗劑 不定期抽驗

2017-02-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校午餐食材檢驗出不合格，有學校指出，學校雖在跟團膳業者簽訂合約時會要求提供檢驗合格的食材，業者參與招標時也會提供檢驗報告，但究竟食材的標準如何？學校畢竟非專家，就算進廠參觀，也未必能看出端倪，建議政府除加強行政單位的抽驗外，另可提供經費或簡易檢驗劑，讓學校可不定期抽驗食材衛生情況，多層把關，讓師生多層保障。

不少學校指出，學校辦理午餐招標時一定會要求食材安全及衛生標準，要求承包團膳業者一定須提供食材衛生檢驗證明，若業者有辦理不合格的情況，也會列為招標黑名單。

也有學校在招標時會會同家長參觀團膳公司，或在學期間到團膳公司參觀，了解製餐環境，做為評選參考，但學校直言，畢竟非專業人員，有些「門道」也看不出所以然，此外，學校也沒有檢驗設備，僅能就業者提供的合格檢驗證明進行紙上審查，究竟食材合不合格，只能信任業者。

為讓師生能吃到安全的食物，除了包括衛生局及教育局的抽驗外，有學校建議，可提供學校簡易檢驗防腐劑或農藥殘留的試紙或經費，讓學校承辦午餐人員可以不定期抽驗，讓業者上緊發條，更多一層把關，讓師生均可以吃得安心。

此外，部份家長得知學校午餐食材驗出有農藥殘留或防腐劑後，痛斥連眾所矚目的學校午餐食材都不安全，更別提坊間一般的食材，令人無所適從；也有家長盼政府能立特別法，重罰提供不合格食材或餐食給學生的業者，才能嚇阻不法，更保障下一代的健康。

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