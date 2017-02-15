〈中部〉第一公墓建納骨塔 竹山人強烈反對

2017-02-15

〔記者謝介裕／竹山報導〕竹山鎮「竹霖園懷恩堂」納骨塔興建案，業者透過民事訴訟手段，企圖讓該案敗部復活，引發地方關切，鎮長黃丹怡十四日率民眾齊聚第一公墓萬善堂，強烈表達反對興建納骨塔立場，南投縣府也允諾與地方站在同一陣線，並努力打贏該場官司。

位在竹山鎮第一公墓的「竹霖園懷恩堂」納骨塔興建案，一○一年三月間縣府核准竹霖園公司申請後，曾引發民眾抗爭及向中央提出訴願，縣府進一步測量調查，確定部分基地不符距聯外道路六公尺的殯葬管理條例規定，遂將該案撤銷。

不料，業者於一○四年十月間，依民事途徑狀告縣府及萬善堂爐主陳東成，主張依民法七八七條規定，萬善堂須忍讓通行權，引發竹山鎮民不滿，昨縣議員張志銘、蔡宜助、吳瑞芳及鎮長黃丹怡、代表會正副主席羅炘津、林賜學等人，與三百多位民眾，齊聚萬善堂發出怒吼，要求縣府硬起來，並強調，縣府若缺乏財源，聘請律師的費用，竹山鎮民絕對願意樂捐幫忙。

張志銘等人表示，竹山鎮目前已有四座納骨塔，光是公所在十三公墓的納骨塔就有三萬五千個塔位，實無再建納骨塔的必要性。

縣府民政處副處長林志忠說，依法行政係縣府原則，何況第一公墓對外原本就有六公尺以上的道路供民眾進出，並無另闢新路的需要，下次出庭時也會充分表達出萬善堂不必拆除忍讓通行權的立場，以尋求法官認同，共為捍衛地方民眾權益努力。