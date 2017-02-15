〈中部〉打造國家歷史風景區 鹿港爭建輕軌
鎮長：利用台糖廢道 解決交通瓶頸
〔記者湯世名／鹿港報導〕行政院宣布投入六十億元來打造彰化縣鹿港國家歷史風景區，縣府也提出「綠色交通計畫及南門戶地下停車場計畫」，交通部官員昨天前往鹿港地區會勘時，鹿港鎮長黃振彥進一步提出運用台糖舊鐵道發展輕軌捷運，以解決鹿港交通瓶頸，並帶動觀光人潮，但交通部官員認為，其牽涉到龐大的人事和維護經費，需仔細評估。
交通部：涉及人事及維護費 須評估
交通部路政司副司長張舜清等人昨天視察鹿港地區綠色交通計畫及南門戶地下停車場計畫，與會的有彰化縣副縣長陳善報、鹿港鎮長黃振彥與地方仕紳、學者等人。
縣府工務處長林漢斌說，鹿港國家歷史風景區綠色交通計畫，包含縣道一四四線與縣道一四二線聯絡道新建工程、縣道一四四線福興工業區以西部分路段拓寬工程、彰化縣大眾捷運系統整體路網評估規劃、CMS動態資訊系統即時服務、第一公墓停車場暨多目標使用計畫、設立鹿港轉運站、區域快捷巴士、鎮內接駁綠能巴士等八項計畫，再加上南門戶鹿港國中地下停車場新建計畫，總經費需要十四億元，但如此一來能透過交通、文化、治水、觀光及景觀的整合，結合周邊生態、產業、人文等資源，規劃良好交通動線與大眾運輸系統，建構鹿港地區綠色生活及便捷的交通路網。
黃振彥則說，鹿港鎮觀光人口迅速增加，若能運用台糖舊鐵道發展輕軌捷運，以解決市區交通雍塞問題，鹿港發展會一飛沖天。
張舜清說，輕軌捷運是很好的方向，但此案牽涉到龐大的人事和維護經費，需再好好評估。行政院交通環境資源處科長姚辰安則表示，輕軌交通的確是綠色交通計畫的亮點，最好能將中彰投縣路網一起評估，才能發揮最高效益，並且促進中部觀光產業。
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