〈中部〉嘉義1314情人台 金婚夫妻說愛你

2017-02-15

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山鄉瑞峰村大窯山觀日亭海拔一三一四公尺，能看日出、賞雲海，景色秀麗，被遊客視為當地旅遊秘境；昨天西洋情人節，阿里山國家風景區管理處邀請十三對金婚夫妻穿著傳統嫁娶服飾進行迎娶儀式，一同見證觀日亭正名為「一三一四觀景台（諧音一生一世） 」，留下浪漫回憶。

瑞峰社區發展協會理事長葉永鑫表示，瑞峰村鄰近竹坑溪步道，生態豐富，尤以需穿梭茶園小徑才能抵達的大窯山空中茶園最受歡迎，茶園海拔標高一三一一公尺，步行上三公尺高的觀日亭，恰好站在「一三一四」公尺高的平台，因此又稱情人台，鼓勵新人前來拍婚紗。

阿管處今年元月在觀日亭周邊施作環境整治與管線遷移工程，新設五坪觀景區，昨西洋情人節進行正名揭牌，邀請十三對、結婚超過五十年金婚夫妻體驗抬大餅、迎花轎等古禮迎娶儀式，其中，最高齡八十八歲葉芳沄在舞台上向妻子葉陳北，告白「我愛妳一生一世」，為活動掀起最高潮。