〈中部〉百年前賴和詩句 記述北港燈節情趣

2017-02-15

〔記者陳燦坤／北港報導〕台灣燈會北港燈區為見證百年前巷弄燈會盛況，邀文史工作者抄錄台灣文學之父賴和百年前描述巷弄燈會的北港竹枝詩，詩句還提及少女向媽祖訴說心事，卻被僧人聽到的趣事。

北港鎮盼了二十七年的台灣燈會如願在這個花燈原鄉舉辦，文史工作者黃水水受邀在巷弄燈區牆上抄錄賴和一○五年前的作品北港竹枝詩，重現百年前巷弄燈區的盛況，詩句裡提到民眾在元宵節虔誠準備牲禮拜媽祖。

詩句裡寫道年輕男女「醉翁之意不在酒」，卻是在物色貌美的伴侶，賴和還描述一位少女到朝天宮拜媽祖說心事，沒想到一回頭看到一位少年僧人，才知道心事被僧人聽光了。