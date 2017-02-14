〈南部〉芒果開花季 留意防治病害

2017-02-14

〔記者吳俊鋒／新化報導〕寒流襲台，山區芒果進入開花期，是否受到低溫衝擊，引發關注，玉井農會總幹事黃澄清表示，初步巡查後，目前影響還不大，但氣候變數多，仍得小心應對，防護措施必須落實，只要接下來風調雨順，收成可期。

台南區農業改良場也呼籲，田間炭疽、白粉等病原菌已開始蠢動，要密切注意果樹開花情形，抽穗前後應立刻施藥，加強防治工作，以預防及控制炭疽病與白粉病的發生與蔓延。

玉井農會果樹產銷第三十三班長賴永坤表示，一般只要不低於攝氏八度，對芒果較無殺傷力，去年霸王級寒流發威，加上雨水多，因此損害嚴重，這次屬於乾冷，且氣溫沒那麼低，衝擊較小。

賴永坤說，目前開花已有三成，未來半個月會盛開，農民要加強枝條的疏理，以提升著果率，再配合病蟲害防治管理，就可以擺脫去年產量銳減的窘境。

在病蟲害的防治上，農改場建議勤加清除園中落葉與落果，並注意枝葉的修剪，保持良好的通風，避免形成適合發病的條件。

另外，人工疏果後要提早套袋，可降低炭疽病的侵染，以及減少施藥次數；而盛花至謝花的幼果期，容易發生芒果畸形病的花穗，應將罹病枝條、花穗修剪，且儘速移出果園，減少病原菌傳播機會。