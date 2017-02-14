| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉芒果開花季 留意防治病害

2017-02-14

〔記者吳俊鋒／新化報導〕寒流襲台，山區芒果進入開花期，是否受到低溫衝擊，引發關注，玉井農會總幹事黃澄清表示，初步巡查後，目前影響還不大，但氣候變數多，仍得小心應對，防護措施必須落實，只要接下來風調雨順，收成可期。

台南區農業改良場也呼籲，田間炭疽、白粉等病原菌已開始蠢動，要密切注意果樹開花情形，抽穗前後應立刻施藥，加強防治工作，以預防及控制炭疽病與白粉病的發生與蔓延。

玉井農會果樹產銷第三十三班長賴永坤表示，一般只要不低於攝氏八度，對芒果較無殺傷力，去年霸王級寒流發威，加上雨水多，因此損害嚴重，這次屬於乾冷，且氣溫沒那麼低，衝擊較小。

賴永坤說，目前開花已有三成，未來半個月會盛開，農民要加強枝條的疏理，以提升著果率，再配合病蟲害防治管理，就可以擺脫去年產量銳減的窘境。

在病蟲害的防治上，農改場建議勤加清除園中落葉與落果，並注意枝葉的修剪，保持良好的通風，避免形成適合發病的條件。

另外，人工疏果後要提早套袋，可降低炭疽病的侵染，以及減少施藥次數；而盛花至謝花的幼果期，容易發生芒果畸形病的花穗，應將罹病枝條、花穗修剪，且儘速移出果園，減少病原菌傳播機會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工

恆春半島是全球陸蟹豐富性最高的區域之一，近年卻因遊客量激增，產卵季節母蟹遭「路殺（汽機車壓死）」情況嚴重，墾管處為了挽救蟹媽媽，在佳樂水打造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈南部〉芒果開花季 留意防治病害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.