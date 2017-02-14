〈南部〉15黑板樹遭砍 公親寮追凶

2017-02-14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區與安定區交界的公親寮社區，廿餘年前進行社區環境改造，在社區水圳邊種植了一整排的黑板樹，如今已長成可以遮蔭的大樹。昨天傳出有十五棵大樹全遭斷頭剷除，社區環保志工十分氣憤，不解已成蔭的大樹為何要砍除？

不過，經查詢台南市工務局、嘉南水利會、區公所及當地里長，均不知樹是誰砍的。樹到底是誰砍的，目前還是一個謎。

公親里長王金樹表示，詢問通報的里民，當事人也不認識砍樹的人。在社區擔任志工的公親寮長壽俱樂部總幹事蘇青癸說，過去曾被砍了五棵，而最近被新砍的大樹有十五棵，全部共廿棵。原本十分漂亮的水圳綠道，現在變得光禿禿，令人氣憤。