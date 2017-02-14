〈南部〉王明仁談地震預測 怨氣象局否定

2017-02-14

〔記者王俊忠／台南報導〕資訊工程師背景、創辦「聊牛說地震」臉書社團的民間地震預測家王明仁，昨天在台南以地震預測為主題演說，埋怨二○一一年四月公開預測地震後，被中央氣象局否定，以致全國地震預測系統建置延誤，未能救到去年二○六震災維冠大樓一一五條命。

王明仁於今年一月底在臉書預告，二月八日至十五日將有一波全球地震高峰期，結果十一日凌晨一點十二分，台南近海發生規模五．六的強震，南市震度達六級，許多網友直呼王明仁的預測神準。

王明仁表示，雖然對自己有科學依據的預測有信心，但氣象局對氣象法擴大解釋，把氣象法沒禁止個人預測地震的規定，擴大到禁止個人預測地震，也否定他的預測，使得他在二○一一年後建置全國地震預報網的計畫延誤。如果氣象局沒否定他，這套全國地震預測系統早就完成建置，相信可挽救維冠大樓一一五條人命。

他甚至主張，氣象局在二○六震災有責任，維冠災民除了對建商打官司，還可對氣象局打國賠訴訟。

他指出，這套全國地震預報系統建置經費約兩億元，在國內各地佈點愈密，能愈精準，目前單靠他個人力量，難以全區、全時掃描，如能與政府機關合作佈點、建置預測系統，預測準度能達到某縣市某日某時間帶會發生規模多少的地震。

他坦言，當然希望能跟政府合作建置監測系統，但對氣象局排斥他的預測理論，已經沒有期許、覺得心灰意冷，如未能得到政府認同，計畫遊走世界推廣預測理論。