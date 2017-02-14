〈南部〉王明仁談地震預測 怨氣象局否定
2017-02-14
〔記者王俊忠／台南報導〕資訊工程師背景、創辦「聊牛說地震」臉書社團的民間地震預測家王明仁，昨天在台南以地震預測為主題演說，埋怨二○一一年四月公開預測地震後，被中央氣象局否定，以致全國地震預測系統建置延誤，未能救到去年二○六震災維冠大樓一一五條命。
王明仁於今年一月底在臉書預告，二月八日至十五日將有一波全球地震高峰期，結果十一日凌晨一點十二分，台南近海發生規模五．六的強震，南市震度達六級，許多網友直呼王明仁的預測神準。
王明仁表示，雖然對自己有科學依據的預測有信心，但氣象局對氣象法擴大解釋，把氣象法沒禁止個人預測地震的規定，擴大到禁止個人預測地震，也否定他的預測，使得他在二○一一年後建置全國地震預報網的計畫延誤。如果氣象局沒否定他，這套全國地震預測系統早就完成建置，相信可挽救維冠大樓一一五條人命。
他甚至主張，氣象局在二○六震災有責任，維冠災民除了對建商打官司，還可對氣象局打國賠訴訟。
他指出，這套全國地震預報系統建置經費約兩億元，在國內各地佈點愈密，能愈精準，目前單靠他個人力量，難以全區、全時掃描，如能與政府機關合作佈點、建置預測系統，預測準度能達到某縣市某日某時間帶會發生規模多少的地震。
他坦言，當然希望能跟政府合作建置監測系統，但對氣象局排斥他的預測理論，已經沒有期許、覺得心灰意冷，如未能得到政府認同，計畫遊走世界推廣預測理論。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工
恆春半島是全球陸蟹豐富性最高的區域之一，近年卻因遊客量激增，產卵季節母蟹遭「路殺（汽機車壓死）」情況嚴重，墾管處為了挽救蟹媽媽，在佳樂水打造…
網友回應
熱門新聞
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- WiMAX全球一動勝訴 要求政府返還頻譜
- 上班一族徵文─360行工作照
- 「只剩臉皮連著脖子」 家屬認屍搥牆痛哭
- A-Lin飆饒舌功 和瑞奇馬汀對唱夯曲
- 月付12萬變擺爛 蔡郁璇控高國華贍養費跳票
- 晶心下月上市 今年營收估增逾30%
- 武陵賞櫻團超夯 一票難求
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 戲曲學院開台 聞雞起舞更上層樓
- 不老志工春風化雨 要走唱51個監所
- 證券行情表、證券表格
- 女子從6樓頂跳下 倒在2樓雨棚
- Q1毛利率上看40% 南亞科Q2會更好
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 越南政府扶植自家鋼鐵集團 台塑越鋼處境艱難
- 反制挑釁 南韓擬亮玄武飛彈
- 遊覽車翻覆32死 蝶戀花旅社今早9時後對外說明
- 《中英對照讀新聞》First-born children ’more intelligent’ due to extra mental stimulation from parents－第一胎生的小孩「更聰明」，因為來自父母的額外心理刺激
- 北市14場所不准餵野禽 不聽勸可重罰6000元
- 豐興鋼筋每噸再跌200元
- 羅錦龍趕進度 可以投指叉球了
- 亞企吹投資美 被虧有川普影子
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
- 在套房燒金紙 燒死自己 1鄰命危
- 《葛萊美獎》愛黛兒2度完封奪5金 致敬喬治麥可重唱
- 遊覽車翻覆滑行車頂磨爛 消防：乘客被摔出死亡
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 張庭瑚操肌準備脫 女友未驗貨
- 國防部：今年5月仍有實兵操演
- 曾國城Follow me這樣玩 被黃嘉千揪著耳朵走
- 大OPPO明起預購 贈配件金誘人
- 管碧玲：儘管中國干擾 台採穩健外交
- 網友爆蝶戀花曾丟包旅客 只給50元坐小黃
- 清晨掃街 清潔隊員突倒下不治
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 文總明若順利召開執委會 最快3月1日選新會長
- 國五嚴重車禍 林全：盡力協助努力善後
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉王明仁談地震預測 怨氣象局否定
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分