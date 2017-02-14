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〈南部〉復育國寶紅茄苳 台江喜見第三代

2017-02-14

〔記者蔡文居／台南報導〕在台灣一度滅絕的國寶級紅樹林紅茄苳，在一、二十年前自國外引進復育後，已在台江等沿海地區成長茁壯，甚至開花長出胎生苗，最近在台江復育的紅茄苳已進入花期，並已出現第三代，十分珍貴。

復育10餘年 開花結果

專研紅樹林的台江文化工作者黃徙表示，國際學術界對紅樹林的科屬種分類不一（約十六科近百種），但是普遍認定「真紅樹林」（True Mangroves ）只有五科九屬廿四種，其中以「紅樹科」四種最為寶貴，因為有胎生苗和地上呼吸根的獨特現象，這四種「胎生植物」水筆仔、五梨跤、紅茄苳、細蕊紅樹，更被認為是地球的「濕地之肺」及「國寶樹」。

他說，這四種胎生紅樹林，原本台灣都有，一直到一九五八年前後，因高雄港擴建，南部的細蕊紅樹及紅茄苳便在台灣消失滅絕。因此，在台灣某學界出版的書籍中，對紅樹林的相關介紹，有關胎生植物水筆仔和五梨跤是使用照片，但紅茄苳和細蕊紅樹，則是用手繪的方式來呈現。

他說，紅茄苳屬於高大喬木，平均可長到廿公尺以上，他在東南亞看到的紅茄苳有的長到約卅公尺高，十分壯觀。目前在台江地區復育的紅茄苳數量仍十分稀少，但已長出第三代，代表它已在這塊土地生根，令人振奮。

鹿耳門天后宮文書組長陳熙城說，鹿耳門公館於十餘年前落成後，曾特別在公館前種下一棵紅茄苳，當時約僅卅公分高，目前已二、三公尺高，現在年年開花結果，目前已進入花期，廟方雖然只種了一棵，但因紅茄苳原本就十分珍稀，更顯彌足珍貴。

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  • 一度滅絕的國寶級紅樹林紅茄苳，已在台江等沿海地區開花結果。（記者蔡文居攝）

    一度滅絕的國寶級紅樹林紅茄苳，已在台江等沿海地區開花結果。（記者蔡文居攝）

  • 鹿耳門公館前的紅茄苳已長到二、三公尺高。（記者蔡文居攝）

    鹿耳門公館前的紅茄苳已長到二、三公尺高。（記者蔡文居攝）

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