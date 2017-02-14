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〈南部〉西嶼鬧元宵 外垵漁火3天不滅

2017-02-14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕沉寂多年的澎湖西嶼外垵漁火不滅，融入外籍文化及合橫國小推動的浮球藝術，今年異軍突起，成為澎湖首選元宵盛會。

澎湖曾傳出外籍漁工聚眾滋事，讓外界印象不佳，但今年元宵佳節，外籍漁工熱情參與，扭轉印象，為外垵燈會融入新文化元素。

今年西嶼外垵元宵盛會，依循傳統，漁船燈火三日不滅，更由印尼漁工組隊，以類似我國舞龍舞獅，扛著自製的四腳獸遶境，搭配異國音樂，為慶典增添不一樣的風情，不少民眾衝著異國風而來，為文化融合寫下最佳註解，未來可持續發展成為西嶼元宵燈會特色。

合橫國小浮球龜吸睛

另外，促成西嶼燈會的還有合橫國小浮球龜。以海洋教育聞名的合橫國小，去年以海洋廢棄物浮球製作元宵龜，獲得熱烈回響。

今年合橫國小教師林香伶設計的可愛浮球媽祖，成為湖西天后宮元宵重頭戲。合橫國小帶動西嶼燈會新鮮感，也影響其他鄉市。

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  • 合橫國小的浮球龜為西嶼燈會增色。（記者劉禹慶攝）

    合橫國小的浮球龜為西嶼燈會增色。（記者劉禹慶攝）

  • 沉寂多年的澎湖西嶼外垵漁火，元宵燈會連3天不滅的傳統再現。（記者劉禹慶攝）

    沉寂多年的澎湖西嶼外垵漁火，元宵燈會連3天不滅的傳統再現。（記者劉禹慶攝）

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