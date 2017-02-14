〈南部〉《開學趣》校園3D彩繪長頸鹿 華山學童驚豔
2017-02-14
鳳鳴國小拿紅包抽好運籤
〔記者方志賢／高雄報導〕昨天開學日，高市小港鳳鳴國小學童一早進入校門，就拿到紅包及鼓勵人心的籤詩，華山國小師生則驚豔校園電梯門的3D立體彩繪；鳥松國小雙胞胎姊妹寒假單車環島十三天，完成最棒的寒假作業，寫下圓滿、幸福回憶。
小港鳳鳴國小每次寒假開學日，都會舉辦新年抽好運勢籤活動，小朋友除可拿到內裝一元硬幣及米果的紅包外，還能抽好運籤，每個人抽到的，都是鼓勵人心的上上籤。
華山國小五層電梯門則彩繪上3D立體圖，有可愛的長頸鹿探頭吃嫩葉，還有如置身美麗桃花源的風景，五層樓的電梯，每層各具特色，讓師生踏入校園，就彷彿進入繪本世界。
校長簡仲信說，一樓電梯彩繪「長頸鹿伸頭吃嫩葉」，小朋友彷彿用手就可餵食長頸鹿。
二樓「拜訪桃花源」，此電梯附近是行政辦公室，為舒緩教職員工心情，畫上盛開的桃花、清澈溪畔、潺潺流水。
三樓「熱氣球體驗」，讓中年級孩子發揮想像力，夢想搭乘熱氣球，欣賞壯闊山川；四樓「遛狗」，畫中人物帶著小黃狗散步鄉間小道，溫馨幸福。
五樓「尋幽探訪外婆家」，畫裡外婆及慵懶貓居生活，涵義深遠，期盼高年級孩子能更懂事、關懷弱勢、尊重長輩。
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