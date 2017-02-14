| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《開學趣》校園3D彩繪長頸鹿 華山學童驚豔

2017-02-14

鳳鳴國小拿紅包抽好運籤

〔記者方志賢／高雄報導〕昨天開學日，高市小港鳳鳴國小學童一早進入校門，就拿到紅包及鼓勵人心的籤詩，華山國小師生則驚豔校園電梯門的3D立體彩繪；鳥松國小雙胞胎姊妹寒假單車環島十三天，完成最棒的寒假作業，寫下圓滿、幸福回憶。

小港鳳鳴國小每次寒假開學日，都會舉辦新年抽好運勢籤活動，小朋友除可拿到內裝一元硬幣及米果的紅包外，還能抽好運籤，每個人抽到的，都是鼓勵人心的上上籤。

華山國小五層電梯門則彩繪上3D立體圖，有可愛的長頸鹿探頭吃嫩葉，還有如置身美麗桃花源的風景，五層樓的電梯，每層各具特色，讓師生踏入校園，就彷彿進入繪本世界。

校長簡仲信說，一樓電梯彩繪「長頸鹿伸頭吃嫩葉」，小朋友彷彿用手就可餵食長頸鹿。

二樓「拜訪桃花源」，此電梯附近是行政辦公室，為舒緩教職員工心情，畫上盛開的桃花、清澈溪畔、潺潺流水。

三樓「熱氣球體驗」，讓中年級孩子發揮想像力，夢想搭乘熱氣球，欣賞壯闊山川；四樓「遛狗」，畫中人物帶著小黃狗散步鄉間小道，溫馨幸福。

五樓「尋幽探訪外婆家」，畫裡外婆及慵懶貓居生活，涵義深遠，期盼高年級孩子能更懂事、關懷弱勢、尊重長輩。

廣告
  • 華山國小一樓電梯門，有可愛的長頸鹿探出頭吃嫩葉3D彩繪。（記者方志賢攝）

    華山國小一樓電梯門，有可愛的長頸鹿探出頭吃嫩葉3D彩繪。（記者方志賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工

恆春半島是全球陸蟹豐富性最高的區域之一，近年卻因遊客量激增，產卵季節母蟹遭「路殺（汽機車壓死）」情況嚴重，墾管處為了挽救蟹媽媽，在佳樂水打造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈南部〉《開學趣》校園3D彩繪長頸鹿 華山學童驚豔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.