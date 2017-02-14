〈南部〉無花可疏 玉荷包產量恐腰斬

2017-02-14

開花期遇暖冬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市玉荷包荔枝聞名國際，經濟產值高達上億元，今年因暖冬開花差，近來雖有寒流加持，但時間太短效果不大，開花率不到五成，甚至長芽不開花，最慘的只有三成，是廿多年來最慘的一次，預估產量剩不到一半，農民直呼「剉咧等」。

高市玉荷包荔枝占全國產量八成，今年一至二月開花期，需累計二週低溫、攝氏十七度才會開花，但今年是暖冬，每天平均溫度廿度，導致開花率僅三成，近來雖有寒流加持，但高雄白天溫度仍高，僅夜晚才達到低溫，且時間太短，雖提升開花率到四成，但花期已進入尾聲，對整體幫助不大。

芳境農場許倫肇表示，今年玉荷包不開花，除了氣候異常是最大因素，去年三個颱風也有影響，掃掉玉荷包樹葉與嫩芽，減少玉荷包能量、也降低開花率，由於近五年來氣候異常，造成產量逐年下降；由於開花才能拿到生產門票，他積極加強有機肥料，改善玉荷包體質，目前他的果園開花率近五成，許多農友開花率僅三成。

大樹玉荷包常勝軍農民尤惠璋說，近年來玉荷包產量多寡，已經不是農民技術問題，而是看天吃飯，氣候異常照顧困難，今年玉荷包罕見不開花，是廿多年來最慘的，原本要進行疏花，目前卻無花可疏，預估產量剩下四成、甚至更嚴重，更擔心氣候異常成為常態。