〈南部〉辦公椅競速賽 下月屏東比快

2017-02-14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在日本掀起熱潮的辦公椅競速拉力賽，延燒到台灣，今年屏東取得「二○一七世界巡迴台灣區大賽」主辦權，九如鄉、里港鄉等四個社區共同協辦，將以屏東著名的「蘭花蕨鐵馬道」為競賽場地，邀全民一起在國道下競速舒壓。

辦公椅競速賽即日起開始報名，屏東縣長潘孟安、九如鄉長張振亮、代表會主席藍聰信等人昨天特別試滑一下；潘孟安說，辦公椅競速大賽在日本紅了九年，透過活動鼓勵上班族從沈悶的工作環境中走出戶外，他實際「嚕」了一下，覺得辦公室坐久，來滑辦公椅真的很療癒。

活動發起人九如鄉代會主席藍聰信說，日本京都京田邊市Kilala商店街九年前為了振興商圈，舉行了辦公椅競速大賽，沒想到賽事暴紅，還擴及到日本其他縣市，成為鼓勵上班族減壓的活動之一。

藍聰信說，今年九如鄉昌榮、後庄、新庄及里港塔樓等四個社區取得主辦權，將在三月十九日南二高平面道路，舉辦日本辦公椅競速最後一場國外賽，藉此提升社區能見度。

主辦單位表示，不少社區居民已經開始偷偷練習，詳細競賽規則與報名皆可洽九如鄉昌榮社區發展協會，電話08-7755412。