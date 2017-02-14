〈南部〉平地檳榔轉作 每公頃補助15萬

2017-02-14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕農委會今年起將「平地檳榔」納入輔導轉作區域，提供每公頃十五萬元廢園補助，並針對部分經濟作物提供轉作種苗費補助，有意辦理廢園的農民，要把握今年最後申請期限。

農糧署南區分署長姚志旺說，檳榔廢園補助主要由衛福部菸捐分配於癌症防治經費支應，過去僅「山坡地檳榔」轉作補助，但成效不顯著，今年特別把「平地檳榔」也納入，除每公頃十五萬元的補助外，轉作作物包括油茶、無患子、油柑、綠竹筍、茶、芒果、牛樟、新興柑桔、番石榴、短期經濟林（相思樹、楓香）及羅漢松等，每公頃還有五萬元種苗費補助。

姚志旺說，屏東縣檳榔面積達一萬兩千公頃，大部分為平地檳榔園，佔全台檳榔四分之一，目前有業者提出優渥契作條件，是廢檳榔、轉作優質農產的契機。

在竹田鄉種植檳榔逾三十年的農友林珍妹、賴麗明說，她們三分多地的檳榔園，一年只能收兩萬元，她們打算把檳榔園全廢掉。

農糧署指出，申請廢園面積同筆土地或毗鄰多筆土地合計最小面積需為零點一公頃，農民可以選擇一次廢除或每年廢除全部面積的三分之一，分三年廢除者每年補助五萬元，且三年均需勘查，申辦日期到十二月三十一日截止。