| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉平地檳榔轉作 每公頃補助15萬

2017-02-14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕農委會今年起將「平地檳榔」納入輔導轉作區域，提供每公頃十五萬元廢園補助，並針對部分經濟作物提供轉作種苗費補助，有意辦理廢園的農民，要把握今年最後申請期限。

農糧署南區分署長姚志旺說，檳榔廢園補助主要由衛福部菸捐分配於癌症防治經費支應，過去僅「山坡地檳榔」轉作補助，但成效不顯著，今年特別把「平地檳榔」也納入，除每公頃十五萬元的補助外，轉作作物包括油茶、無患子、油柑、綠竹筍、茶、芒果、牛樟、新興柑桔、番石榴、短期經濟林（相思樹、楓香）及羅漢松等，每公頃還有五萬元種苗費補助。

姚志旺說，屏東縣檳榔面積達一萬兩千公頃，大部分為平地檳榔園，佔全台檳榔四分之一，目前有業者提出優渥契作條件，是廢檳榔、轉作優質農產的契機。

在竹田鄉種植檳榔逾三十年的農友林珍妹、賴麗明說，她們三分多地的檳榔園，一年只能收兩萬元，她們打算把檳榔園全廢掉。

農糧署指出，申請廢園面積同筆土地或毗鄰多筆土地合計最小面積需為零點一公頃，農民可以選擇一次廢除或每年廢除全部面積的三分之一，分三年廢除者每年補助五萬元，且三年均需勘查，申辦日期到十二月三十一日截止。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工

恆春半島是全球陸蟹豐富性最高的區域之一，近年卻因遊客量激增，產卵季節母蟹遭「路殺（汽機車壓死）」情況嚴重，墾管處為了挽救蟹媽媽，在佳樂水打造…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：〈南部〉平地檳榔轉作 每公頃補助15萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.