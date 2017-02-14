〈南部〉募二手玩具 屏市物流中心開張

2017-02-14

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市玩具銀行物流中心昨天成立，即日起展開募集活動，為多餘的二手玩具找新家，市長林亞蒓表示，將把募集到的玩具優先給中低收入戶家庭登記認領，讓玩具可以分享給需要的人。

清洗消毒後分送

當小孩長大了，二手玩具怎麼辦？屏東市公所在復興圖書館成立「玩具銀行物流中心」，市長林亞蒓、市代會主席林恊松等多位代表昨一同揭牌，即日起於屏東市公所、復興圖書館、屏東環球金鑛側門三處地點展開募集，收到二手玩具後將進行清洗消毒及分類，再提供給登記需要的弱勢家庭。

林亞蒓表示，公所在執行幸福飽胃站計畫時發現，許多弱勢家庭的孩童竟然拿鍋碗瓢盆當作玩具，玩具銀行物流中心就是要提供更多元的兒童服務項目，鼓勵民眾將已經不玩的玩具或者鮮少使用的玩具捐出來，分享給有需要的人。

中低收入戶優先登記

市公所指出，募集到的玩具以中低收入戶為優先，由社區里長、代表協助登記領取，感謝屏東市玉皇宮捐贈十萬元添購新的玩具，以及環球購物中心協助玩具銀行募集箱設置，絨毛玩偶因容易導致塵蟎過敏，一律不收取，玩具零件易缺件、散落、太小、尖銳也不回收，小說、雜誌、教科書等不回收，刀槍、電動玩具等具有攻擊性質的玩具也不回收，請民眾事先篩選。