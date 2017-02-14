〈南部〉山區易崩坍 專家︰地質脆弱

2017-02-14

〔記者王秀亭、張存薇／台東報導〕台東大學生命科學系教授劉炯錫表示，近年來台東山區災害頻傳，與縣內地質較為脆弱有較大關係，不能歸咎於山坡地的開墾。縣府農業處長許瑞貴指出，依規定合法申請者、發生災害機率極低，台東土石流發生多在坡度較陡的未開發宜林地。

長期研究民族生態學及環境教育的劉炯錫指出，世居台東山區的原住民靠山過活，如今在世代傳承的農牧用地合法耕作，要求其不得開墾太過牽強。非所有山坡地皆不得開發，台東農民開墾時也都經合法申請，輔導農民如何友善環境才是最佳解決方式。

劉炯錫進一步說明，台東地質樣態多元、脆弱，原本就是易崩坍地質，莫拉克、尼伯特等颱風釀成的災害並非人為，海端鄉利稻村民更以「山在洗澡」來形容南橫山區常有山壁崩坍的情形，要將山區崩坍致災歸咎於山坡地濫墾，需要更深入的調查。

荒野保護協會台東分會議題組組長蘇雅婷則認為，山坡地開墾涉及太多層面，加上台東地質原本就屬脆弱地層，開墾不見得是導致災害發生的主因，雖然有部分農民或業者鑽法律漏洞，開發區域超出申請範圍，仍不應由全部農民承擔濫墾惡名，不過，農民也應選擇適合山坡地耕作的農法。

許瑞貴說，去年台東縣發生土石流意外，主要是因為七月尼伯特風災把大樹連根拔起，接下來九、十月連續颱風與豪大雨，像延平鄉紅葉村土石流就是連續天災造成的，且長期觀察，台東縣土石流發生地多在坡度過大的未開發宜林地，並非申請合法耕作的山坡地。