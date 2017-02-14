〈南部〉山區易崩坍 專家︰地質脆弱
2017-02-14
〔記者王秀亭、張存薇／台東報導〕台東大學生命科學系教授劉炯錫表示，近年來台東山區災害頻傳，與縣內地質較為脆弱有較大關係，不能歸咎於山坡地的開墾。縣府農業處長許瑞貴指出，依規定合法申請者、發生災害機率極低，台東土石流發生多在坡度較陡的未開發宜林地。
長期研究民族生態學及環境教育的劉炯錫指出，世居台東山區的原住民靠山過活，如今在世代傳承的農牧用地合法耕作，要求其不得開墾太過牽強。非所有山坡地皆不得開發，台東農民開墾時也都經合法申請，輔導農民如何友善環境才是最佳解決方式。
劉炯錫進一步說明，台東地質樣態多元、脆弱，原本就是易崩坍地質，莫拉克、尼伯特等颱風釀成的災害並非人為，海端鄉利稻村民更以「山在洗澡」來形容南橫山區常有山壁崩坍的情形，要將山區崩坍致災歸咎於山坡地濫墾，需要更深入的調查。
荒野保護協會台東分會議題組組長蘇雅婷則認為，山坡地開墾涉及太多層面，加上台東地質原本就屬脆弱地層，開墾不見得是導致災害發生的主因，雖然有部分農民或業者鑽法律漏洞，開發區域超出申請範圍，仍不應由全部農民承擔濫墾惡名，不過，農民也應選擇適合山坡地耕作的農法。
許瑞貴說，去年台東縣發生土石流意外，主要是因為七月尼伯特風災把大樹連根拔起，接下來九、十月連續颱風與豪大雨，像延平鄉紅葉村土石流就是連續天災造成的，且長期觀察，台東縣土石流發生地多在坡度過大的未開發宜林地，並非申請合法耕作的山坡地。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
全台第一個 佳樂水陸蟹廊道完工
恆春半島是全球陸蟹豐富性最高的區域之一，近年卻因遊客量激增，產卵季節母蟹遭「路殺（汽機車壓死）」情況嚴重，墾管處為了挽救蟹媽媽，在佳樂水打造…
網友回應
熱門新聞
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- WiMAX全球一動勝訴 要求政府返還頻譜
- 上班一族徵文─360行工作照
- 「只剩臉皮連著脖子」 家屬認屍搥牆痛哭
- A-Lin飆饒舌功 和瑞奇馬汀對唱夯曲
- 月付12萬變擺爛 蔡郁璇控高國華贍養費跳票
- 晶心下月上市 今年營收估增逾30%
- 武陵賞櫻團超夯 一票難求
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 戲曲學院開台 聞雞起舞更上層樓
- 不老志工春風化雨 要走唱51個監所
- 證券行情表、證券表格
- 女子從6樓頂跳下 倒在2樓雨棚
- Q1毛利率上看40% 南亞科Q2會更好
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 越南政府扶植自家鋼鐵集團 台塑越鋼處境艱難
- 反制挑釁 南韓擬亮玄武飛彈
- 遊覽車翻覆32死 蝶戀花旅社今早9時後對外說明
- 《中英對照讀新聞》First-born children ’more intelligent’ due to extra mental stimulation from parents－第一胎生的小孩「更聰明」，因為來自父母的額外心理刺激
- 北市14場所不准餵野禽 不聽勸可重罰6000元
- 豐興鋼筋每噸再跌200元
- 羅錦龍趕進度 可以投指叉球了
- 亞企吹投資美 被虧有川普影子
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
- 在套房燒金紙 燒死自己 1鄰命危
- 《葛萊美獎》愛黛兒2度完封奪5金 致敬喬治麥可重唱
- 遊覽車翻覆滑行車頂磨爛 消防：乘客被摔出死亡
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 張庭瑚操肌準備脫 女友未驗貨
- 國防部：今年5月仍有實兵操演
- 曾國城Follow me這樣玩 被黃嘉千揪著耳朵走
- 大OPPO明起預購 贈配件金誘人
- 管碧玲：儘管中國干擾 台採穩健外交
- 網友爆蝶戀花曾丟包旅客 只給50元坐小黃
- 清晨掃街 清潔隊員突倒下不治
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 文總明若順利召開執委會 最快3月1日選新會長
- 國五嚴重車禍 林全：盡力協助努力善後
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉山區易崩坍 專家︰地質脆弱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分