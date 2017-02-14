〈南部〉被指濫墾 多良部落駁︰合法耕作
〔記者王秀亭、黃明堂、張存薇／台東報導〕有最美火車站之稱的台東縣多良火車站上方山坡地，遭受過度開墾的質疑，引發在地居民不滿，多良村長古立勇怒駁，多良部落原住民本來就靠山吃飯，合法申請耕作的自家農用地不能開發，難道要等著餓死！被指濫墾釀土石流的薑農也氣憤喊冤，表示在山坡地種薑都依法申請施作簡易水土保持，合法才敢種。
沿著往多良火車站的產業道路，進入位於山區的多良部落，道路兩旁經開墾的山坡地就有十多處，遊客如織的多良火車站就在山坡地下方，遊客只顧著往海望去，等候火車通過，拍下美景，當得知後方山區不少山坡地已開墾為農地，來自台中的李姓遊客說，山坡地開墾不是好事，多良美景應該留給遊客欣賞；同樣住在東部的花蓮林姓婦人則認為，在不超限利用前提下，應給農民合理的開發範圍，才能美景與農民生計兼顧。
指世代耕作 從未發生土石流
「聽了很火大。」多良村長古立勇直言，祖先遷居此地時，早已評估過風險，世代在此耕作從未發生過土石流，遊客才是破壞環境的元兇，到最美車站賞景卻亂丟垃圾、阻礙村民進出部落，遊客不要只會批評東部山區過度開發，卻在西部猛建高樓大廈，誰才是破壞環境者明顯可見。
縣府農業處長許瑞貴說，多良車站上方都是人工整地，種小米、紅藜等雜糧，地形外觀確有影響，但造成水土流失狀況不多。
大知本山區昨天有農民正在種植生薑，剛整好的土地，光禿禿一片黃土，土壤條溝分明。薑農說，就像一般農地一樣，他們必須先整地再種植，惟一不同的是，在山坡地種植，必須先向政府申請簡易水土保持，取得合法，才有可能請怪手來整地。薑農說，「現在並不是付錢，怪手就會來幫你整地，都要先看縣府核發的簡易水保核定書，因為他們也害怕被罰錢吃官司！」
薑農說，外行人看到山坡地有開墾，就說是濫墾、破壞水土保持，但他們多數是依法申請才耕作的，而且縣政府現在管控水土保持很嚴格，農民怎麼敢亂來。
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